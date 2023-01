Museu de Arte de Ribeirão Preto promove 5 exposições simultâneas até março

Mostra começa neste sábado (28) e faz parte das comemorações dos 30 anos do MARP. Artistas responsáveis pelos trabalhos fazem bate-papo com público. Obras expostas em comemoração aos 30 anos do MARP em Ribeirão Preto

MARP

O Museu de Arte de Ribeirão Preto (MARP) Pedro Manuel-Gismondi promove cinco exposições simultâneas gratuitas para comemorar os 30 anos de existência neste sábado (28). Os artistas responsáveis pelos trabalhos também estarão disponíveis para um bate-papo com o público às 10h.

Os trabalhos ficarão expostos até 4 de março, das 9h às 15h. As exposições que compõem a mostra são: “Breve Lançamento”, da artista Heloisa Lodder, “Balada”, de Osvaldo Carvalho, e “Paisagens Bioindicadoras”, de Marcella Moraes, “Fazer e Desfazer Paisagens”, de Jussara Marangoni e Corina Ishikura e “Diálogos a partir de obras do Acervo” do MARP.

O prédio do MARP fica localizado na Rua Barão do Amazonas, 323, Centro. O Museu conta com um acervo púbico de, aproximadamente, 1,7 mil obras de arte, constituído por prêmios aquisitivos e doações de diversos artistas.

Obras expostas em comemoração aos 30 anos do MARP em Ribeirão Preto

MARP

Veja as exposições que integram as comemorações dos 30 anos do MARP:

“Breve Lançamento”, de Heloisa Lodder: é a primeira mostra individual da artista e contempla uma intervenção junto às grades de fechamento do MARP como forma de chamar a atenção da população para o prédio histórico, sede do museu, além de ocupar uma das salas expositivas do local.

“Balada”, de Osvaldo Carvalho: a exposição surgiu no momento em que balas perdidas começaram a atingir seu ateliê, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ). As imagens que o artista propôs a pintar são também de coisas banais, escritos/grifos pelas ruas, prédios, lugares do cotidiano que são eclipsados, de uma placa de trânsito a um viaduto, indagando ou simplesmente revelando.

“Paisagens Bioindicadores”, de Marcella Moraes: seleção de obras em torno da investigação da artista em novos índices de natureza, a mutação da paisagem, clima e habitações no atual regime climático, buscando estados poéticos, pequenos gestos e novas formas de se relacionar com a Terra.

“Fazer e desfazer paisagens”, de Jussara Marangoni e Corina Ishikura: mostra coletiva das artistas que apresentam produções das quais discursam e questionam a noção da paisagem na sociedade ocidental. O conjunto de obras propõe provocar ao espectador uma reflexão sobre o distanciamento do ser humano da natureza e de outras possibilidades de se inserir na paisagem.

“Diálogos a partir de obras do Acervo”, do MARP: cinco obras do acervo do museu foram escolhidas para dialogar e ampliar as questões trazidas pelos outros artistas. São obras de Alan Oju, Flavia Mielnik, Marcos Chaves, Ricardo Villa e Ulisses Garcez.

Obras expostas em comemoração aos 30 anos do MARP em Ribeirão Preto

MARP

Serviço

Abertura de exposições simultâneas do MARP

Data: 28 de janeiro (sábado)

Visitação: das 9h às 15h

Período: até 4 de março

Local: MARP

Endereço: Rua Barão do Amazonas, nº 323 – Centro

Informações: (16) 3635-2421 ou pelo e-mail marp@cultura.pmrp.com.br

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata