Museu de Vivências Educacionais de Mogi recebe inscrições para visitas em abril

O museu é um centro de Educação Patrimonial, coordenado pelo Departamento Pedagógico (Deped). Os interessados serão organizados em grupos de 15 pessoas e terão monitoria durante o percurso. Museu de Vivências Educacionais, em Mogi das Cruzes

Divulgação/Prefeitura de Mogi

O Museu de Vivências Educacionais (Muve), da Secretaria da Educação de Mogi das Cruzes, está com agenda aberta para visitação no mês de abril. Ao todo serão cinco datas disponíveis, sendo a primeira na próxima segunda-feira (3). O agendamento deve ser feito pela internet.

As próximas visitas estão disponíveis para os dias 10 e 17 (segunda-feira) às 13h30, 18 (terça-feira) às 19h e 24 (segunda-feira) às 13h30.

De acordo com a Prefeitura, os interessados serão organizados em grupos de 15 pessoas e terão monitoria durante o percurso pelas salas temáticas: Ocupação e Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Manifestações Culturais, Passado, Presente e Futuro e a Sala Mogi Meu Lugar.

O museu é um centro de educação patrimonial, coordenado pelo Departamento Pedagógico (Deped), dotado de recursos tecnológicos, que apresenta, de forma interativa, a história da cidade. O público-alvo são os estudantes e educadores das redes pública e privada, mas também tem datas disponíveis para os moradores que desejam conhecê-lo.

O espaço está localizado no Casarão da Rua Coronel Souza Franco, 917, no Centro. Mais informações pelo telefone 4798-7429 ou e-mail muve@se-pmmc.com.br.

Assista a mais notícias

Mata