Museu do Instituto Lauro de Souza Lima de Bauru abre para visitação; veja como agendar

Décadas atrás, instituto foi considerado exemplo para a política de saúde pública do estado, mas hoje sua antiga função gera debates sobre segregação social. Instituto Lauro de Souza Lima era asilo para pessoas com hanseníase

Fechado desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020, o museu do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru (SP), volta a receber visitantes. As visitas ao acervo histórico são gratuitas.

O instituto funciona como centro de assistência, ensino e pesquisa para doenças de pele, com foco na hanseníase – doença infecciosa crônica.

As instalações do instituto comportam um museu com acervo histórico da saúde pública do estado de São Paulo.

Inaugurado em 1935 e conhecido como asilo-colônia Aimorés, o prédio do Instituto Lauro de Souza Lima foi construído com a função de isolar pessoas com hanseníase dos demais cidadãos.

Os registros do instituto revelam uma política de controle endêmico baseada na internação compulsória, questionada atualmente.

Documentos pertencentes ao instituto e a própria estrutura do prédio revelam a política de saúde pública da época, que despertam o questionamento sobre a segregação e preconceito com parcelas sociais, principalmente aquelas com acesso restrito aos serviços básicos de saúde.

As visitas gratuitas ao museu do Instituto Lauro de Souza Lima acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e devem ser agendas pelo e-mail: diretoria@ilsl.br ou pelo telefone (14) 3103-5900.

