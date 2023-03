Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente passa pela primeira revitalização interna desde a década de 90

Durante a obra, a pesquisa nos arquivos, o vagão e os jardins funcionam normalmente. A previsão de término é setembro deste ano. Museu e Arquivo Histórico “Prefeito Antônio Sandoval Netto”, passa por revitalização, em Presidente Prudente (SP)

Valentina Romeiro

O Museu e Arquivo Histórico “Prefeito Antônio Sandoval Netto” de Presidente Prudente (SP) passa por sua primeira revitalização interna desde a década de 1990. O valor da obra é de R$ 200 mil, através de recursos estaduais.

Durante a revitalização o prédio ficará fechado para visitação. Porém, o arquivo histórico para pesquisas, o vagão na área externa e os jardins seguem funcionando normalmente.

Conforme a diretora do Museu, Valentina Romeiro, o projeto de curadoria e arquitetura ainda está em construção. Apesar disso, ela garante que o público pode esperar um espaço mais moderno e interativo.

“O Museu precisava receber uma nova expografia, mais moderna e que pudesse explorar mais todo seu acervo de peças e documentos”, afirmou Valentina ao g1.

Já a arquiteta responsável pela revitalização, Cristiana Pasquini, ressaltou que a fachada do prédio não sofrerá interferência, permanecendo com suas características atuais. Além disso, a verba da obra é proveniente dos editais do Programa de Ação Cultural de São Paulo (ProAC SP) da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Ela também explicou que seu escritório de arquitetura foi “premiado” com dois projetos: um para modernização do Museu e outro para o projeto de expografia do local.

“Enviamos os projetos à Secretaria [de Cultura] do Estado, os mesmos passaram por avaliadores e foram selecionados. Estamos entrando na fase de fazer os projetos executivos e curatoriais. A modernização e a nova expografia serão inaugurados no fim do ano”, finalizou a arquiteta ao g1.

As intervenções serão realizadas no prédio onde funcionava o antigo Matadouro Municipal, construído em 1929. A diretora do Museu explicou ao g1 que ele foi construído naquele local, pois ficava longe do núcleo urbano da cidade e próximo da estrada boiadeira, que trazia os bois das fazendas de Presidente Epitácio (SP) e Presidente Venceslau (SP).

Para Valentina, a cidade de Presidente Prudente merecia um espaço moderno para guardar a história do desenvolvimento do município e da população.

“O Museu e Arquivo Histórico é o guardião da história da cidade e de seu povo. Em algum momento da vida do cidadão, a história de vida dele cruza com a da cidade e está guardada aqui. O Museu guarda a história do desenvolvimento da cidade e do seu povo e essa obra é a realização de um sonho. O Museu e a cidade mereciam esse grande presente que é possuir um museu moderno, digno da história que ele guarda”, finalizou a diretora.

