Museu Índia Vanuíre tem programação especial no carnaval de Tupã

Programação conta com participação da orquestra municipal, corte do carnaval, oficina de musicalização e contação de histórias. Instituição cultural fica na rua Coroados, 521. Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, em Tupã (SP), tem programação especial no carnaval de rua da cidade

O Museu Índia Vanuíre, de Tupã (SP), tem uma programação especial de carnaval até a próxima sexta-feira (17).

Nesta quarta-feira (15), das 19h30 às 22h30, em frente à instituição, o grande destaque será o projeto “Museu Folia na Rua”, tradicional evento promovido em parceria com a prefeitura.

A Orquestra Municipal “Maestro Júlio de Castro” vai garantir a diversão do público com as tradicionais marchinhas carnavalescas, também nesta quarta-feira.

A ação contará ainda com um espetáculo de dança com influência do carnaval paulista e de blocos afros da Bahia, trazendo músicos com bateria e percussão, ala de passistas e membros da corte carnavalesca de Tupã.

Já na quinta-feira (16), às 9h e às 14h, Carla Taise Bueno, professora de música, realiza uma oficina de musicalização para as crianças, com instrumentos e canções carnavalescas.

A ação visa estimular diversas habilidades, como memória, coordenação motora, linguagem e facilidade no aprendizado.

Finalizando a programação, na sexta-feira, também às 9h e às 14h, o setor educativo vai fazer uma contação de história, de forma dinâmica, baseada no Carnaval.

Visitação

O Museu Índia Vanuíre está localizado à rua Coroados, 521, em Tupã (SP), e está aberto à visitação presencial, de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. Nas quintas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

