Museu Julio de Castilhos celebra aniversário de 120 anos com exposição no RS

O Museu Julio de Castilhos (MJC), em Porto Alegre, completa 120 anos nesta segunda-feira (30). Para celebrar o aniversário, será inaugurada, no mesmo dia, a exposição ‘Aos 120 – nossa história’. Nesta segunda, o local abre seu acesso principal pela casa que pertenceu a Julio de Castilhos e família, com a entrega do hall de entrada totalmente restaurado. O MJC é o museu mais antigo do Rio Grande do Sul.

O evento de reabertura do hall e abertura da exposição acontece nesta segunda às 18h para convidados e às 19h para o público em geral.

De acordo com o governo estadual, o local recebeu investimentos no valor de R$ 14,5 milhões, por meio do programa Avançar na Cultura.

“Isso possibilitou a recuperação das pinturas decorativas originais do hall de entrada, a requalificação predial e o restauro de importantes peças do acervo”, diz a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

Segundo a museóloga e diretora do museu, Doris Couto, “a exposição será um grande gabinete de curiosidades, que possibilitará o reencontro do público com acervos já expostos e a descoberta de outros inéditos, como é o caso de parte da doação recebida da família de Borges de Medeiros”.

O restauro foi iniciado em setembro de 2022 e concluído em dezembro do mesmo ano.

O Museu Julio de Castilhos abre de terça-feira a sábado, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.

O museu

O museu foi instituído segundo o desejo de Julio de Castilhos no ano de seu falecimento. Sua primeira sede, ainda como Museu do Estado, era formada por dois pavilhões da Grande Exposição Estadual de 1901, nos Campos da Redenção. Seu acervo inicial era constituído por peças herdadas dessa exposição, às quais se somaram mais de 10 mil itens que formaram suas coleções, inscritas no Livro de Belas Artes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), desde 1937.

Ao longo de mais de um século, o museu passou por períodos longos de fechamento, como em 1925, quando sofreu uma ampla reforma que durou 14 anos. Também ficou fechado em 1998, quando a casa anexa foi incorporada; em 2010, quando houve intervenção nos forros; em 2012, quando foi pintado; em 2017, quando sofreu infiltrações generalizadas; e durante o período da pandemia de Covid-19.

Dentre as exposições recentes estão Memória e resistência, que exibe várias peças representativas do povo indígena, com destaque para as esculturas missioneiras; e Narrativas do feminino, que expõe diferentes perspectivas de mulheres entre meados dos séculos XIX e XX.

