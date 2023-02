Museu Pelé registra o segundo maior número de visitantes da história um mês após a morte do Rei

Prefeitura de Santos informou que o museu, inaugurado em junho de 2014, recebeu mais de 11 mil pessoas em janeiro. Museu Pelé tem novo recorde de público um mês após a morte do Rei

O Museu Pelé, em Santos, no litoral de São Paulo, registrou o segundo maior número de visitantes em oito anos de história – foi fundado em junho de 2014. A marca acontece pouco mais de um mês após a morte de Edson Arantes de Nascimento, em 29 de dezembro de 2022. De acordo com a administração municipal, mais de 11 mil pessoas passaram pelo local em janeiro.

O g1 conversou, neste sábado (18), com o coordenador do museu Paulo Monteiro que confirmou a maior procura pelo museu. “A nossa média era de 6 mil pessoa por mês e chegamos a receber esse número em um dia só. Acreditamos que a curiosidade e o interesse das pessoas cresceu demais [após a morte], até para conhecer a história dele”, explicou ele.

Segundo o coordenador, além de turistas, o museu está recebendo moradores e pessoas da região. “A gente está levando em consideração não só a quantidade de visitantes, mas também as características. Por exemplo, moradores de Santos, que estão a 15 minutos daqui, nunca tinham vindo conhecer o museu”, contou.

Paulo disse que a meta agora é manter viva a memória de Pelé e seguir aumentando os números de visitantes. “Estamos trabalhando e queremos bater novos recordes, assim como o Rei”.

Museu Pelé registra o segundo maior público da história

Galeria do Rei

Dentro do museu foi criado um espaço para exposições temporárias, que segundo o coordenador, foi pensado para atrair mais visitantes: a Galeria do Rei. “Hoje temos 24 pinturas de artistas em homenagem aos 80 anos do Pelé. Tem eventos que, inicialmente, durariam um mês e acabam ficando quase um ano”.

Outra exposição no local é das imagens registradas pelo fotógrafo José Herrera. São mais de 500 imagens do Rei em 1956.

Planos

O coordenador falou que pretendem aumentar o acervo. “Temos planos de receber novos itens e novas curiosidades. Estamos procurando nos aproximar de instituições e de historiadores que tenham documentos que possam ficar em nosso museu”.

Ainda de acordo com ele, o local está passando por uma ampla manutenção. “Nossa prioridade é mexer nos serviços preventivos, como troca de pisos, pintura, calhas e móveis. Vamos fazer melhorias também na recuperação da infraestrutura do local”, disse ele.

Museu Pelé está passando por uma ampla manutenção

O Museu

O Museu Pelé fica localizado no Largo Marquês de Monte Alegre, no Valongo, e guarda o acervo da trajetória do Rei do Futebol. O espaço fica aberto ao público todos os dias, com entrada gratuita, das 10h às 17h30.

O local reúne exposições, fotos, vídeos e acessórios que acompanharam Pelé ao longo dos mais de 20 anos de carreira no futebol.

Morte de Pelé

Pelé morreu, aos 82 anos, no dia 29 de dezembro. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde lutava contra um câncer de cólon. O velório do Rei do futebol acontece entre os dias 2 e 3 de fevereiro, no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos.

Depois foi realizado um cortejo pelas ruas da cidade, passando pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste. Na sequência, o corpo do Rei seguiu para o Memorial Necrópole Ecumênica com o sepultamento reservado aos familiares.

