musica,-5-artisti-under-25-su-cui-puntiamo-forte

Sono ragazzi che non hanno paura di cantare le loro fragilità, affinché siano di aiuto agli altri. Da J Lord, “il Jay-Z italiano”, a Lil Nas X, che combatte l’omofobia nel rap; da Youngblud, che supporta i movimenti per i diritti della comunità Lgbt+, a Jaden Smith, in prima linea contro il bullismo

Boys Don’t Cry cantavano più di 30 anni fa i Cure. Il brano raccontava la storia di un ragazzo che aveva perso ogni speranza di riconquistare la sua ragazza e doveva tenere a freno le emozioni, perché “i ragazzi non piangono”. Era l’Inghilterra dei ’70 e i giovani dovevano essere dei duri. Invece Robert Smith, fondatore del celebre gruppo, era uno che non poteva fare a meno di esprimere ciò che provava. Il suo pezzo ci è tornato in mente oggi, mentre stiamo per introdurvi cinque artisti under 25 su cui puntiamo forte. Proprio perché non hanno paura di mostrare le proprie fragilità, anzi le condividono affinché siano di aiuto agli altri. Senza nodi e senza etichette, si battono contro il bullismo, il razzismo e qualunque forma di discriminazione. Il loro impegno sociale è diverso da quello degli ’80 all’insegna delle grandi issues globali, come l’apartheid, la fame in Africa o il nucleare: è un impegno, insomma, che abbraccia la sfera personale e la libertà di essere.

1. Youngblud

Si scrive Youngblud, si legge “young blood”, cioè sangue giovane. È il nome d’arte di Dominic Richard Harrison, inglese di Doncaster, South Yorkshire, che non può non stare in questa nostra lista. Si ispira ai Cure, ai Beatles, a Lady Gaga, Bob Dylan, Arctic Monkeys, Eminem, i Clash (roba da poco, insomma)… Ci ha conquistati tre anni fa con I Love You, Will You Marry Me, una canzone solo apparentemente scanzonata tra rock, ska e punk. che racconta una storia d’amore bellissima e tormentata, quella di due Giulietta e Romeo urbani e contemporanei: lui le ha fatto una proposta di matrimonio con dei graffiti a Park Hill e la cosa è stata sfruttata dai proprietari degli appartamenti della zona; poi lei è morta e lui è diventato un senzatetto. Youngblud è questo, a dispetto dell’aspetto cool. E non si tira indietro quando si parla di impegno sociale. King Charles, per esempio, è una dura critica al governo inglese sull’uso della spesa pubblica, e Tin Pan Boy è un attacco contro la speculazione edilizia. Dominic Richard ha avuto un’infanzia difficile. Gli è stato diagnosticato l’ADHD, un disturbo che gli ha reso difficile la sua vita a scuola, e ha fatto sì che gli fosse prescritta una cura a base di Ritalin, il medicinale che da bambino prendeva anche Kurt Cobain. Però ha detto no, non l’ha seguita. California e Anarchist parlano proprio di questo. Youngblud vuole essere libero di rimandare al mittente le imposizioni, e di avere una sessualità fluida: dice di essere pansessuale e poliamoroso, supporta i movimenti a favore dei diritti della comunità Lgbt+ e si batte contro tutto quello che è razzismo e discriminazione. Il suo ultimo video, Mars, si rivolge a tutti quelli che vogliono essere se stessi e non ci riescono.

2. LilHuddy

“Se Youngblud avesse un figlio con Edward di Twilight, sarebbe sicuramente il 21st Century Vampire”. Questo commento, su YouTube, ci ha divertito molto, ed è perfetto per continuare il nostro racconto dei nuovi talenti della musica. 21st Century Vampire è il titolo dell’ultimo successo di Cole Chase Hudson, da Stockton, California, noto a tutti come Lil Huddy o LilHuddy, oppure, se preferite, LILHUDDY, scritto maiuscolo. Se può sembrare un vampiro per il look, è sicuramente un figlio del ventunesimo secolo, un’era in cui non si mandano più le proprie cassette agli A&R delle case discografiche, ma ci si fa largo in rete. LilHuddy è esploso su TikTok, social media che con la musica ha un feeling speciale, ed è stato tra i fondatori del collettivo TikTok Hype House. Oggi ha successo, un’immagine scintillante e una musica che oscilla tra pop dolciastro e glam rock. Anche lui ha avuto un’infanzia difficile. È cresciuto in un quartiere povero della sua città e durante l’adolescenza è stato spesso vittima di bullismo, tanto da lasciare la scuola (e terminare gli studi online) e accarezzare addirittura l’idea del suicidio. Per fortuna, in quel periodo ha scoperto la musica. Maneggiando l’iPod di sua sorella maggiore è entrato in contatto con band pop punk come My Chemical Romance, Blink-182 e Fall Out Boy. Così ha deciso di provare a scrivere canzoni. E la cosa gli è riuscita particolarmente bene.

3. J Lord

Anche J Lord si è fatto strada da solo, in rete, postando i suoi primi video su YouTube. Classe 2004, a soli 17 anni è un promettente rapper di casa nostra con una personalità già formata. Nato in Africa, è stato adottato ed è cresciuto a Casoria, in Campania. Ma, in qualche modo, sembra essere passato dall’America, tanto forte è il suo stile e il modo di rappare: ha l’aspetto, le movenze e la grinta di un emergente 50 Cent, che riesce a prendere la cadenza napoletana e tirarne fuori un flow potente e originale. Se ne sono accorti subito alcuni nomi importanti della scena hip-hop: da Samurai Jay a MV Killa, da Geolier a Dat Boi Dee. In Sixteen, il suo brano più famoso, parla di Mammà ca cucеnava a tutt’e paesane ‘int’a na homе, la sua mamma naturale, con cui è rimasto un legame fortissimo, e del ricordo di tutti i fratelli di colore del quartiere che arrivavano a casa sua per un piatto tipico a base di semola. Quella di J Lord è anche una storia di integrazione. “La musica ha contribuito molto a questo processo di cambiamento, io sono solamente uno degli ultimi interpreti delle seconde generazioni”, ha dichiarato. “Anche in Italia, negli ultimi anni, stiamo compiendo grandi passi avanti sul fronte dell’integrazione, è un sogno che si sta avverando”. J Lord ha la sua storia, e anche il suo suono anni ’90, “più potente, pulito, più diretto” rispetto a molto del rap che si sente oggi, come ha spiegato. Ma la definizione di rapper gli sta stretta, si considera un artista, ed è pronto anche ad andare oltre l’hip-hop. E a diventare “il Jay-Z italiano”.

4. Lil Nas X

Al secolo Montero Lamar, Lil Nas X è rapper di Lithia Spring, Georgia, Stati Uniti. Nasce in rete: diventa famoso prima con la fanpage Nicki Minaj su Twitter, poi con la sua personalissima musica che inizia a postare su SoundCloud nel 2018. Anche nella sua carriera TikTok rappresenta una svolta: il brano country rap Old Town Road (nel remix c’è la star del country Billy Ray Cyrus) diviene virale grazie a una challenge sulla piattaforma. Il 30 giugno 2019, poi, Lil Nas X fa coming out sui social: C7osure (You Like) parla proprio di questo. E la copertina dell’album riporta i colori dell’arcobaleno. Lo dice prima alla sorella e al padre, sente che “l’universo gli sta segnalando di farlo”. Ma ha paura, non sa se i fan rimarranno con lui o meno. Quello che sa è che la sua sessualità non sarebbe stata accettata nelle comunità del country o del rap. Al suo coming out la maggioranza risponde in maniera positiva, ma non mancano infatti le reazioni omofobiche.

5. Jaden Smith

Lui arriva per ultimo, perché è il più famoso, e perché con queste storie – apparentemente – non c’entra molto. Non possiamo dire che Jaden Smith, da Malibù, California, USA, non abbia avuto un’infanzia privilegiata: se sei il figlio di Will Smith parti con qualche vantaggio in più. Però non è da tutti, una volta diventato una star del cinema (After Earth, The Karate Kid, la serie The Get Down), scegliere una nuova sfida e provare a sfondare nella musica. Il papà, d’altra parte, aveva fatto il contrario, prima le hit e poi il cinema. Ma Jaden Smith è uno dei nomi caldi del momento non certo perché è il figlio di “the fresh Prince”, bensì per la stoffa. Dice di ispirarsi a Kid Cudi, Kanye West, Tycho, al papà e persino a Kurt Cobain. Attivo nel mondo della moda, con la sua linea, ha fatto scalpore nel momento in cui ha posato come modello per la campagna di lancio di una linea femminile per Louis Vuitton. Sì, ha indossato una gonna, e lo ha fatto per combattere il bullismo. “Così quando un ragazzo andrà a scuola indossandola, non verrà picchiato o emarginato”, ha dichiarato. Bravo, Jaden!