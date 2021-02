musica:-esce-‘anima’,-album-di-inediti-del-cantautore-paolo-simoni

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Esce “Anima”, il nuovo album di inediti del cantautore Paolo Simoni, disponibile in formato cd, in digitale e in vinile (edizione limitata, 180 grammi bianco). Pubblicato da Riservarossa Records e distribuito da Warner Music, “Anima” è un disco piano e voce composto da dieci brani: ogni canzone analizza diversi aspetti della società attuale e della vita individuale. Per esempio, “Porno Società”, singolo attualmente in radio e che ha anticipato l’uscita dell’album, descrive come l’uomo da consumatore diventi oggetto dei consumi. Un album tutto da scoprire anche nella vena cantautorale più classica come emerge in particolar modo in “L’anima vuole”, canzone impreziosita dalla partecipazione di Roberto Vecchioni.

“Per un mese mi sono rinchiuso in uno studio tenendo salda a me stesso la promessa di registrare solo quando ne sentivo una particolare disposizione di spirito, senza ansie o tempistiche da seguire. L’idea era quella di arrivare ad avere delle registrazioni non editate o compromesse dal lavoro del computer – dichiara Paolo Simoni – È un disco piano e voce ma è il lavoro più complicato che mi è capitato di fare finora. Questo lavoro mi ha insegnato che togliere è difficilissimo. ‘Togliere e mettere’ le cose nel loro posto giusto è un’arte sottile”.

Questa la track-list dell’album: “L’anima vuole” (con Roberto Vecchioni), “Porno Società”, “Cuore di Ragazzo”, “Imparare a vivere”, “Non sono altro che un artista”, “E invece importa”, “Amico mio”, “Eterna estate”, “4 zampe” e “Augh”.