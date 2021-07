Musica, quale sarà il tormentone dell’estate 2021?

Abbiamo visto cose che voi umani non potete immaginare. Il ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones, Gianni Morandi, che canta una canzone di Jovanotti prodotta da Rick Rubin. E Orietta Berti è in combo con Achille Lauro e Fedez, forse i due artisti più in vista del nostro show business. Se ce lo avessero detto anche solo un anno fa, avremmo stentato a crederci. L’unione fa la forza, del resto lo ha dimostrato la nazionale campione d’Europa di Roberto Mancini. E sembrano averlo capito, già da un po’, i contendenti che ogni anno partono verso la conquista dell’ambito titolo di “tormentone” musicale dell’estate. Se negli anni ’80 e ’90 gli artisti partivano in solitaria, da un po’ è tutto un fiorire di unioni di fatto, matrimoni d’amore o di interesse, duetti e terzetti che dureranno con il sole della stagione calda, o che magari diventeranno qualcosa di più stabile. Negli Stati Uniti, se fossimo in periodo di elezioni, li chiamerebbero “ticket”, termine che si usa quando due politici presentano la loro candidatura come presidente e vicepresidente. In musica si chiama featuring. A ogni modo, ecco la griglia di partenza della corsa per l’ambito titolo di tormentone dell’estate 2021. Secondo voi chi vincerà?

Mille di Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

Il triangolo no, cantava Renato Zero. Il triangolo sì hanno pensato loro. Quella tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti sembra una fusione a freddo. Su una base piuttosto anonima, che sta tra la trap e gli anni ’60 con tocchi di twist, si alternano le strofe delle due star e il ritornello dell’Orietta nazionale. Ascoltando Mille si viene completamente sballottati: è come se, dopo le strofe di Achille Lauro e Fedez, quando arriva la voce di lei saltassimo sulla DeLorean di Ritorno al futuro e fossimo catapultati di colpo nel passato. Oppure, se volete vederla da un altro punto di vista, è come se, dopo le incertezze vocali dei primi due, la voce di Orietta portasse il suono in HD. E la grandissima operazione di product placement per una grande azienda di bibite, “Labbra rosso Coca-Cola, dimmi un segreto all’orecchio stasera”, resterà tra le frasi (e gli spot) dell’estate 2021.

L’Allegria di Gianni Morandi

Trent’anni fa i mondi di Gianni Morandi e Jovanotti sarebbero sembrati lontanissimi. Ma poi Lorenzo Cherubini ha dimostrato di essere molto versatile e di saper guardare anche indietro nel mondo della musica. Così L’Allegria è un brano che può sembrare assurdo, ma ha un senso, una sorta di etno-twist che parte con accordi arabeggianti, per poi lanciarsi in un pezzo dall’andamento molto sixties, una sorta di twist con tastiere EDM. Il testo contiene quella parola che ci piace tanto: “ripartire”. L’Allegria era nata durante le sessioni con Rick Rubin, produttore di Oh, vita, l’ultimo album di Jovanotti. Ma era uno di quei brani rimasti nel cassetto. Lorenzo lo ha tirato fuori qualche tempo fa, e ha pensato subito che fosse adatto a Gianni Morandi. E, probabilmente, lo ha prodotto da zero, perché ci sembra strano che un brano simile possa venire dallo stesso Rick Rubin di Licensed to Ill dei Beastie Boys, Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers e le American Recordings di Johnny Cash…

Shimmy Shimmy di Takagi & Ketra, Giusy Ferreri

Squadra che vince non si cambia, e allora ecco per il terzo anno consecutivo la premiata ditta Takagi & Ketra con Giusy Ferreri. La ricetta è facile: house music semplice con la cassa in quattro quarti, una melodia accattivante, e la voce di Giusy Ferreri che graffia e seduce. “Far l’amore è come ballare, sotto un cielo spettacolare”: letta così, a parole, magari non dice niente. Ma sentendola, non c’è niente da fare: può piacere o non piacere, eppure si pianta in testa e non se ne va più. Quello della citata premiata ditta è un vero giro del mondo. Dopo il Brasile delle favelas (Amore e capoeira, 2018) e l’Africa della Savana (Jambo, 2019), ora siamo dalle parti dell’India. Shimmy Shimmy, alla solita (e solida) ricetta, aggiunge un po’ di spezie. Un pizzico di tabla, un pugno di sitar, e il gioco è fatto. Il brano è un candidato fortissimo al titolo di “tormentone” 2021, l’unico problema è che la premiata ditta potrebbe aver esaurito ormai le destinazioni per la prossima estate (Messico? Giamaica?).

Mohicani di Boomdabash, Baby K

Sulla griglia di partenza, piuttosto avanti, ci sono anche loro, i salentini Boomdabash, destinati, come la crema solare, a essere riscoperti a ogni estate. Su di loro abbiamo sentimenti contrastanti. Non ti dico no con Loredana Bertè era un gran pezzo, il Mambo salentino dello scorso anno con Alessandra Amoroso un… tormentone, nel vero senso della parola. Quest’anno il ticket è con Baby K, altra artista abbonata alla hit estiva, che frequenta un po’ gli stessi territori, quelli del reggae e del dub. “Dimmi cos’è questa musica nuove nell’aria?” canta lei quando irrompe nel ritornello. Non è proprio nuovissima, ma piacevole e positiva sì. “Se i pensieri hanno le mani, posso stringerti fino a domani, siamo gli ultimi come i mohicani ad amarci così tanto io e te” è il messaggio della canzone. Baby K, che ha il senso dell’ubiquità, gareggia anche con Omar Montes in Pa ti. Il video parte un po’ come La La Land o Everybody Hurts dei R.E.M., in un ingorgo stradale.

Pistolero di Elettra Lamborghini

Il video di Elettra Lamborghini sembra riprendere le atmosfere western di Don’t Tell Me di Madonna. Ma ha un senso. “Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero” è il grido di battaglia di Elettra Lamborghini, che mettiamo in scia ai Boomdabash per i ritmi reggaeggianti. Anche se qui è un po’ tutto più soft, sia la base ritmica sia la voce. “Voglio un bandito con me, che mi tratti come Beyoncè” è una dichiarazione da mettere agli atti. A noi intanto è venuta voglia di vedere un bel western, magari di Sergio Leone.

Makumba di Noemi, Carl Brave

Ci sono anche dei tormentoni in pectore meno banali. Carl Brave ci piace da sempre, almeno da quando, qualche anno fa, abbiamo sentito la sua Fotografia con Francesca Michielin. Anche stavolta ha scelto una gran bella voce, ovviamente nel suo stile. Makumba sta un po’ tra cantautorato e rap, con un mood un po’ scanzonato e con un flow cantilenante e personalissimo. “E mentre il sole sale sale sale sale su, a chi ci vuole male male male una makumba” recita e ha un incedere e un uso delle rime originale. Accanto a lui Noemi, sicura di sé nel nuovo look, mette la sua voce grintosa al servizio del pezzo e del mondo di Carl Brave. Senza strafare.

Movimento lento di Annalisa feat. Federico Rossi

Un’altra ragazza, un’altra cantante che ha classe e che, come Noemi, abbiamo ammirato a Sanremo. Dopo la ballata Dieci, Annalisa ha pensato anche al suo pezzo estivo, Movimento lento, che parte con echi spagnoleggianti e profumo di flamenco (la strofa “una scena di Almodovar, si magari ti chiamo magari” evoca tutto un mondo) per raggiungere ritmi reggae raccontando di una notte spagnola. “Ancora un movimento lento, mi chiami un taxi, da queste parti facciamo presto a fare tardi”, recita il refrain prima dei coretti con quegli oh-oh-oh eh-eh-eh che sono creati ad arte per piantarsi in testa. Annalisa mette in scena tutto con la sua proverbiale eleganza.

Marea di Madame

A proposito di eleganza, chiudiamo il trittico delle nostre ragazze raffinate di questa estate con Madame, altra rivelazione all’ultimo Sanremo, ma realtà della nostra scena musicale urban da qualche anno. Dal suo primo album, Madame, arriva Marea, tormentone estivo, ma solo in apparenza. “Mama, liberata dal karma, Calipso, fai l’alta marea. A sud nelle tue labbra. Foresta, caligo, marea” potrebbero sembrare dei versi di una canzone balneare, invece no. Perché siamo nel mondo di Madame, e si parla di un sogno erotico, di passione, di orgasmo. La sua voce e il suo modo di cantare unici fanno la differenza. E vi invitiamo a lasciarvi trascinare dalla marea in una canzone per l’estate, che in fondo è per tutte le stagioni. Non ponete freni all’amore, di qualunque tipo.

Eazy Sleazy di Mick Jagger with Dave Grohl

Chi l’ha detto che un tormentone estivo deve essere per forza a base di musica latina oppure di reggae o, acnora, parlare di spiagge? Certo, gli ingredienti sono questi, ne discutevamo proprio su Wired qualche anno fa. Ma, se vi capita di andare sulle radio rock, c’è un bel tormentone in giro da un paio di mesi. Si chiama Eazy Sleazy e l’hanno creato, a sorpresa, due artisti che hanno fatto (più volte) la storia del rock: Mick Jagger, leader dei Rolling Stones e anche cantante solista, e Dave Grohl, prima batterista dei Nirvana e poi voce, chitarra e tutto il resto nei Foo Fighters. Eazy Sleazy è un rock travolgente alla maniera degli Stones. Scritto da Jagger durante il lockdown, ironizza su tutte le abitudini di quei giorni: “zoom calls”, “home in these prison walls”, “poncey books”, “fake applause” e “too much TV”. Guarda al giardino delle delizie oltre l’isolamento. Il punto è proprio questo: in quel giardino ci possiamo entrare, o dobbiamo aspettare ancora? “È la canzone dell’estate, senza dubbio!”, ha detto Grohl. E anche a noi piace pensarla così. “L’ho scritta per uscire dall’isolamento, con quell’ottimismo di cui c’è bisogno” ha dichiarato invece Jagger.

We Are The People di Martin Garrix feat. Bono & The Edge

A proposito di ottimismo. Sulla performance della nazionale italiana ce n’era molto, ma forse non così tanto da farci sperare nella vittoria all’Europeo. E allora questa canzone, già positiva di suo, ci ha anche portato fortuna. We Are The People di Martin Garrix con Bono e The Edge degli U2 è un vero inno, un brano EDM con un’anima rock. Scritto da Garrix per diventare l’inno degli Europei in previsione del 2020, è stato mandato a Bono e The Edge che hanno modificato il testo e aggiunto delle parti di chitarra che, opportunamente processate, si fondono alla perfezione con il suono elettronico. Immaginatela come un remix disco, una versione sintetica di Where The Streets Have No Name. O come quello che è: una voce e un suono magici, un mondo intero, trasportati in un pezzo dance costruita per essere un inno. Sarà legato per sempre a questa estate, l’estate della vittoria europea, ma anche di molto altro.

Un’estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato

Se vogliamo proprio metterci un’altra canzone che ci ricorderà il 2021, gli Europei e tutto il resto, allora ecco Un’estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che tutti conoscono come Notti magiche. Sono questi i versi che i nostri calciatori intonavano a squarciagola dopo ogni vittoria. Un’estate italiana è stato l’inno dei Mondiali di Italia ’90, ed è già stata il tormentone di quell’estate. A volte ritornano e adesso è arrivata l’occasione giusta per riportare alla luce questa canzone. Scritta da Giorgio Moroder, il Re Mida della musica disco e delle colonne sonore, e intitolata, nella versione originale, To Be Number One, Gianna Nannini ed Edoardo Bennato ne avevano poi riscritto completamente il testo, riuscendo a trovare delle parole evocative. “Forse non sarà una canzone a cambiar le regole del gioco, ma voglio viverla così quest’avventura, senza frontiere e con il cuore in gola”. Vale per il calcio. Ma può valere per ogni cosa. E allora, buona estate italiana a tutti.

