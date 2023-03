Músico denuncia funcionários da rodoviária de Ribeirão Preto após ser vítima de agressões: ‘Não queriam me ver ali’

Júlio César Benedicto de Oliveira Silva afirma que foi abordado com violência por fiscal e segurança do terminal e que também teve o violão quebrado. Polícia Civil investiga o caso. Músico de Ribeirão Preto diz ter sido espancado por funcionários de terminal rodoviário

A Polícia Civil investiga funcionários da rodoviária de Ribeirão Preto (SP) por agressões a um músico na última semana.

Júlio César Benedicto de Oliveira Silva é artista de rua e relata que, na última semana, tocava violão em uma área próxima ao terminal quando foi espancado. Ele também teve o instrumento quebrado.

“Chegaram de uma forma falando que não queriam me ver ali, nem meu chapeuzinho. Que aquilo não era trabalho de homem e que eu já era um marmanjão”, lembra o músico.

Em nota, a empresa que administra a rodoviária informou que o músico estava em uma área onde não é permitida a presença de pessoas e que o artista agrediu o segurança, que teria agido em legítima defesa. Ainda sim, comunicou que vai reforçar o treinamento dos profissionais.

Denúncia de agressão

Silva prestou queixa por lesão corporal e injúria, que é quando uma pessoa ofende a dignidade de outra. Segundo ele, por volta das 14h da última quinta-feira (23), ele almoçou em um restaurante próximo ao terminal e resolveu tocar violão do lado de fora da rodoviária, na Avenida Jerônimo Gonçalves, quando foi abordado por dois homens.

Os suspeitos são um segurança e um fiscal do terminal rodoviário. A princípio, as ofensas foram verbais. Os funcionários teriam chamado Silva de desocupado e diziam que apresentações artísticas não eram permitidas ali.

De acordo com o boletim de ocorrência, em um determinado momento, Silva, que já estava guardando o instrumento de trabalho, e respondeu às ofensas quando teriam começado as agressões físicas.

“Eu fui tentando me defender com o violão, mas ele tomou meu violão. Foi a hora que começaram as pancadas mais fortes, com meu violão”, conta.

Segundo o artista de rua, além de usarem o próprio violão contra ele, houve chutes e socos. Além dos ferimentos, ele conta que teve o instrumento de trabalho comprometido. “Depois já começou a sangrar muito e eu fiquei muito tonto. Depois, senti alguns chutes e socos, muito socos”, relata Silva.

Segundo o boletim de ocorrência, o músico conseguiu escapar das agressões e deixar o local porque contou com a ajuda de um passageiro.

O artista de rua conta que já tinha sido advertido antes por funcionários da rodoviária pelo mesmo motivo, mas nunca com a mesma brutalidade. O susto ainda não passou. “Eu não esperava tamanha reação e agressão física da parte dele”, diz.

Silva agora espera que a empresa e os responsáveis pela agressão sejam punidos. “Temo que isso aconteça com alguém mais vulnerável que eu.”

