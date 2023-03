Músico integrante de banda de forró é assassinado a facadas em Boa Vista

Wellyntton da Silva Castro tinha 24 anos e tocada zabumba na banda Xote de Buteco. Músico Wellyntton da Silva Castro tinha 24 anos

Reprodução/Facebook

O jovem músico Wellyntton da Silva Castro, de 24 anos, foi assassinado a facadas por volta do meio dia deste domingo (5) em Boa Vista. O crime foi no barro 13 de Setembro, zona Sul. Um estivador, de 22 anos, foi preso.

Wellyntton sofreu ao menos três perfurações, duas no rosto, abaixo do olho esquerdo e outra do lado esquerdo do tórax, segundo a Polícia Militar. O músico tocava zabumba e era integrante da banda de forró Xote de Buteco.

A morte do músico foi constatada ainda no local por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O crime foi na esquina das ruas Rogério Mota com Macunaima.

O suspeito foi preso por um agente da Polícia Civil que passava pelo local. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A Delegacia Geral de Homicídios e a perícia da Polícia Civil foram acionadas para iniciar as investigações. O corpo do músico foi removido do local pelo Instituto Médico Legal.

Nas redes sociais, outros grupos de forró e casas de show de Boa Vista lamentaram o assassinato do músico e prestaram apoio à banda que ele integrava.

valipomponi