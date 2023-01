Músicos da Sinfônica de Piracicaba fazem concerto em homenagem ao aniversário de São Pedro

Cidade recebe o quinteto de cordas da OSP com participação de percussionista interpretando obras eruditas e populares. Concerto acontece no sábado (4) às 20h. Quinteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Piracicaba se apresenta em São Pedro

Juarez Godoy

Integrantes do Projeto Música de Câmara da Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP) realizam um concerto neste sábado (4) em homenagem ao aniversário de São Pedro (SP). A cidade completa 142 anos e recebe a apresentação, a partir das 20h, no Espaço Artístico Clarice Zezza Matarazzo, no Centro.

O projeto Música de Câmara tem o objetivo de popularizar o contato das pessoas com a música erudita, facilitando o acesso do público aos músicos sem a necessidade da grande estrutura que envolve uma orquestra.

“A formação de câmara se dá a partir de pequenos grupos de diferentes composições, que podem ser quartetos ou quintetos de cordas, com ou sem percussão, quintetos de madeiras ou metais”, afirma Reinaldo dos Anjos, organizador e coordenador do projeto.

Em São Pedro, a cidade recebe o quinteto de cordas formado pelos violinistas Igor Nogueira e Liège Emerique Pedroso, pelo violista Daniel Fernandez, pela violoncelista Cristina Geraldini e, ainda terá a participação do percussionista Rafael Pelegrino.

O concerto tem duração de 40 minutos a uma hora e no repertório, haverá uma mescla de estilos, reunindo obras de compositores eruditos como Mozart, Bach e Vivaldi, e compositores populares nacionais e internacionais, como Herbert Vianna, Paulo Sérgio Valle, JacquesRevaux, Claude François, Paul Anka, Carlos Gardel, Fermo Dante Marchetti, Tom Jobim, César Guerra-Peixe, John Lennon, Paul McCartney e o mestre da música de cinema Ennio Morricone.

A entrada é gratuita e o público pode colaborar com um quilo de alimento não perecível, que será doado a uma instituição da cidade.

Serviço

O que: Projeto Música de Câmara OSP – Concerto comemorativo ao aniversário de 142 anos de São Pedro

Quando: Sábado, 4 de fevereiro, às 20 h

Onde: no Espaço Artístico Clarice Zezza Matarazzo (Rua Joaquim Teixeira de Barros, 860, Centro).

Quanto: entrada gratuita, com doação de um quilo de alimento não perecível

