Musikologiamo celebra: “La Festa della Musica”

Il potere magico della musica è decisamente infinito e senza confini, è capace di renderci tutti uguali e di donare sorrisi senza un perché.

Ed è per questo che siamo lieti di annunciarvi l’evento tanto atteso organizzato da Musikologiamo, una realtà da sempre attenta, nel promuovere attività culturali e sociali attraverso la musica, un’organizzazione che negli anni ha ottenuto vari riconoscimenti a livello nazionale, tra cui dal ministero della salute per eticità e solidarietà.

In questa occasione Musikologiamo organizza per “La Festa della Musica”, nel centro d’Italia, un evento musicale che si svolge ogni anno il 21 di Giugno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo. Un’iniziativa importante che si concretizza grazie al sostegno e il patrocinio del ministero dei beni culturali.

Una grande manifestazione internazionale che si ripete regolarmente da più di un quarto di secolo, La festa della musica chiamata anche World Music Day, una delle più importanti feste a valore culturale che sia mai stata istituita.

Il presidente di Musikologiamo Antonio Sacco, promotore dell’evento nella città di Rieti, dichiara” Il nostro obiettivo è quello di divulgare attraverso la musica, un messaggio chiaro di ripresa, che va al di là di ogni cosa, che riporti in vita il valore dell’umanità, abbattendo qualsiasi barriera, che siano culturali, razziali, di disabilità e non solo. Il potere della musica è proprio questo quello di costruire ed unire i popoli. Ed è per tale motivo che con la nostra organizzazione abbiamo deciso di aderire e promuovere la “Festa della Musica”.

L’Associazione Culturale Musikologiamo, presenta per questa occasione, un ricco calendario di appuntamenti, ben quattordici concerti in centro storico, dalle ore 18 alle ore 23, coinvolgendo musicisti di diversa estrazione, uniti dalla comune passione nei confronti della musica.

L’evento è realizzato in collaborazione con Misericordia Rieti e Gruppo Fratres. Media partner Radiomondo e Rietinvetrina.

Di seguito il calendario dei concerti:

Lunedì 20 giugno 2022 ore 22 in piazza San Rufo “Simone Sartini Live”;

Martedì 21 giugno 2022 ore 21:30 Chiesa di San Rufo Rieti “Musì Trio in Concerto”;

Martedì 21 giugno 2022 ore 21:30 in via Garibaldi “Banda Musicale di Rieti in Concerto”;

Martedì 21 giugno 2022 ore 22:15 piazza San Rufo “Triskell in Concerto”;

Martedì 21 giugno 2022 ore 21:30 a Le Tre Porte in via della Verdura “Steel Age-Black Sabbath Tribute Band in Concerto”;

Mercoledì 22 giugno 2022 ore 21:30 piazza San Rufo “Giò Vescovi Live”;

Mercoledì 22 giugno 2022 ore 21:30 via Garibaldi “Natasha&Mirko Live”;

Giovedì 23 giugno 2022 ore 21:30 Chiesa San Rufo “Sandro Sacco, Giovanni Forlani e Letizia Canale in Concerto”;

Giovedì 23 giugno 2022 ore 21:30 piazza San Rufo “GoodFace in Concerto”;

Venerdì 24 giugno 2022 ore 21:30 Chiesa di San Rufo “Sandro & Giovani Flautisti in Concerto”;

Venerdì 24 giugno 2022 ore 21:30 via Garibaldi “M.A.C. Live”;

Venerdì 24 giugno 2022 ore 21:30 a Le Tre Porte Rieti via della Verdura “Duo Acoustic Live”;

Sabato 25 giugno 2022 ore 21:30 in via Garibaldi Rieti “Menestrelli del Cicolano in Concerto”;

Sabato 25 giugno 2022 ore 19:30 – 20:30 – 21 -22 in piazza San Rufo “Sabina Elettroacustica – Viva la Musica”