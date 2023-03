Musliu-Shoshi për dialogun: Çështja e të pagjeturve është trajtuar krejtësisht në mënyrë periferike

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ariana Musliu-Shoshi ka thënë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thyer parimin kyç në raport me Serbinë.

Musliu-Shoshi në një intervistë për EO ka thënë se jo që nuk ka marrë kërkimfaljen nga Serbia, por sipas saj, Kurti i ka harruar në tërësi të zhdukurit dhe se të pagjeturit i ka trajtuar në mënyrë periferike.

“E kemi parasysh që premtim kryesor i Kurtit edhe kusht kryesor që të ulet në tavolinë dhe të dialogojë apo të bëjë negociata me Serbinë ka qenë deri sa të gjendet i pagjeturi i fundit. Ne jemi dëshmitarë përveç që është ulur dhe ka dialoguar i ka harruar në total këtë çështje apo këtë kusht që e ka pasur kryesor. Çka kemi parë është se në marrëveshje çështja e të pagjeturve është trajtuar krejtësisht në mënyrë periferike; në qendër e kemi Asociacionin, dhe në as një mënyrë nuk e kemi trajtimin e të pagjeturve”, ka thënë ajo.

Ajo po ashtu potencoi se kjo çështje trajtohet në një pikë të marrëveshjes për të cilën do të diskutohet më vonë, por që fati i personave të pagjetur sipas saj nuk është në qendër ashtu siç ishte premtuar.

“E dimë që kjo pjesë trajtohet si një pikë e veçantë, për të cilën do të diskutohet më vonë, mirëpo nuk është në qendër ashtu siç ka qenë edhe premtimi. Jeni dëshmitarë që në mbledhjen e fundit në raportimin e fundit që kishte zotëri Bislimi, si i ngarkuari kryesor me këtë temë në Komisionin për Punë të Jashtme, çka kemi parë është që edhe në prezantimin e shkurtër që e pat në komision, çështja e të pagjeturve nuk është përmendur, ai e ka përmendur vetëm atëherë kur unë i kam bërë pyetje. Përgjigja e tij tek atëherë ishte se jemi në fund të një marrëveshjeje finale, jemi duke diskutuar vetëm draftin e fundit, mirëpo del që kjo marrëveshje nuk ka qenë as duke diskutuar, mirëpo e ka pasur vetëm një mashtrim brenda komisionit”, ka vijuar ajo.

