Mutirão cata-treco recolhe materiais inservíveis e entulhos na região da Cecap, em Presidente Prudente, neste sábado

Um novo mutirão de limpeza com caminhões cata-treco será realizado neste sábado (25), das 8h às 16h, na região da Cecap, em Presidente Prudente (SP).

Os caminhões percorrerão as ruas dos bairros Jardim São Gabriel, Jardim Santa Paula e Residencial Francisco Navarro Spiler recolhendo materiais inservíveis, como sofás velhos, colchões, guarda-roupas, eletrodomésticos, pneus, entre outros itens que estejam em calçadas, canteiros centrais e terrenos vazios.

Conforme a prefeitura, que realiza a ação em parceria com a Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco), os moradores da região serão comunicados sobre o recolhimento dos materiais e entulhos previamente, por meio de um carro de som.

O órgão ainda reforça que, durante o mutirão, não serão recolhidos restos de materiais de construção, já que “este tipo de material possui uma destinação diferente, através de caçamba”.

Com foco no combate à dengue, os mutirões de limpeza realizados nas últimas semanas já arrecadaram 61 toneladas de materiais pelas ruas da cidade.

Situação de emergência

O prefeito Ed Thomas (sem partido) decretou na última sexta-feira (17), em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico (DOE), situação de emergência em saúde pública após o crescimento do número de casos de dengue em Presidente Prudente.

Conforme o decreto nº 34.008/2023, as ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e o atendimento às pessoas infectadas pelo vírus serão intensificadas na cidade.

Segundo a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), em 2023, foram confirmados 1.408 casos de dengue, além de 1.775 em investigação até o momento. Há, ainda, um óbito confirmado para a doença.

