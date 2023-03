Mutirão com vagas de empregos para mulheres em Piracicaba atende 2 mil candidatas

Local reuniu centenas de pessoas em filas durante esta terça-feira (27). Mutirão reúne centenas de mulheres em busca de emprego em Piracicaba

Um mutirão com vagas de empregos para mulheres atendeu cerca de 2 mil candidatas nesta terça-feira (27), em Piracicaba (SP). O evento é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo (Semdettur) e oferece 200 vagas exclusivas para o público feminino.

O evento acontece nos blocos 5 e 6 da Fundação Municipal de Ensino (Fumep). As interessadas compareceram portando documentos pessoais e currículos para participar dos processos seletivos.

As mulheres que deixaram seus currículos com as empresas participantes devem aguardar pelo contato do setor de recursos humanos. Se o currículo for compatível com a vaga oferecida o contrato será para início imediato.

Mutirão de empregos forma filas enormes em Piracicaba

O evento faz parte de uma programação especial desenvolvida pela pasta para o mês de março,com o intuito de convidar a sociedade para refletir sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, além de oferecer vagas específicas para esse público.

As empresas que disponibilizarão as vagas para contratação são: SX Tools, CJ Brasil, Caterpillar, Painco, Vagas Piracicaba, MM Consultoria, Manetoni, Oji, Klabin, Afroblack e Asantos RH,Bild, Unisal, People, MGA, Seletiva, Arcellor Mittal, Apoio RH, Koppert, Amplitec, Unimed e Unimil.

Candidatas formam fila para vagas de emprego exclusiva para mulheres em Piracicaba

As vagas oferecidas são as seguintes:

Ajudante de produção

Almoxarife

Analista comercial

Analista contábil temporário

Analista contábil fiscal

Analista de custos temporário

Analista de compras

Analista facilities

Analista fiscal

Analista planejamento

Analista de processo

Assistente administrativa logística

Assistente de contas a pagar e receber

Auxiliar de caixa

Auxiliar de estoque

Auxiliar de montagem

Auxiliar fiscal

Auxiliar de produção – acabamento usinagem

Balconista de padaria

Caldeireira

Consultora de vendas técnicas

Coordenadora de TI

Eletricista

Eletricista automotivo

Entregadora

Especialista em compras

Especialista em planejamento estratégico e projetos

Estagiária – compras

Estagiária – engenharia de produto

Executiva de vendas externas

Faturista

Fresadora

Gerente de operações logísticas

Inspetora de qualidade

Mandrilhadora

Operadora de furadeira radial

Operadora de produção

Operadora de robô e solda

Operadora de telemarketing

Operadora e programadora de CNC

Operadora e programadora de torno vertical CNC

Orçamentista

Pintora eletrostática

Preparadora operadora de centro de usinagem

Preparadora operadora de torno CNC

Processista de fabricação

Representantes de vendas

Técnica eletromecânica

Técnica em eletrotécnica

Torneiro mecânico

Vendedora de ótica

Vendedora de tintas automotivas

Vendedor externo

Vendedor interno casa e lazer

Vendedora interna de materiais elétricos

Vendedora de loja

Vendedora de tintas imobiliárias

“Ter conosco as melhores e maiores empresas da cidade e gerar vagas positivas para mulheres com toda certeza é o que chamamos de comemorar o mês da mulher com propriedade. Mulheres precisam de emprego e renda para vencer o ciclo de dependência e violência”, avalia Cris Batochio, assessora especial em trabalho e renda da Semdettur.

O quê: Mutirão de empregos da Semdettur com 200 vagas para o público feminino

Quando: Nesta terça-feira (28), a partir das 8h30

Onde: Blocos 5 e 6 da Fundação Municipal de Ensino (Fumep), na Avenida Monsenhor Martinho Salgot, nº 560, bairro Areão.

