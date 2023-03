Mutirão de emprego na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste oferece 200 oportunidades de trabalho

Vagas são para diversos níveis de escolaridades e áreas distintas. Feira de emprego oferece 200 vagas para preenchimento imediadto em Santa Bárbara d’Oeste

Um mutirão de empregos oferece cerca de 200 vagas de trabalho em Santa Bárbara d’Oeste (SP) nesta sexta-feira (3). O feirão acontece a partir das 9h na Câmara de Vereadores da cidade.

São cerca de 50 empresas envolvidas e as vagas de emprego são para preenchimento imediato. São oportunidades para diferentes áreas e com níveis de escolaridade variados.

Os perfis mais requisitados pelas empresas são de profissionais de vendas, assim como nas áreas de marketing digital, edição de vídeos e contabilidade. Os candidatos devem comparecer com currículo e vão passar por uma rápida entrevista para encaminhamento das vagas.

Carteira de Trabalho

Divulgação Seteq

Quem participar também vai poder tirar dúvidas sobre recolocação no mercado de trabalho e orientações sobre elaboração do currículo.

Serviço

Mutirão do Emprego 2023

Quando: nesta sexta (3), das 9h às 15h

Local: Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste (Rod. Luís Ometto (SP-306), 1.001 – Res. Dona Margarida)

Vittorio Rienzo