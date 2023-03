Mutirão de limpeza cata-treco passa por oito bairros de Presidente Prudente neste sábado; VEJA LOCAIS

Ação será feita em combate à dengue e tem o objetivo de recolher materiais que não têm utilidade e que possam acumular água. Mutirão de limpeza cata-treco passa por oito bairros de Presidente Prudente (SP) neste sábado (1º)

Um mutirão de limpeza cata-treco, em combate à dengue, será realizado em oito bairros de Presidente Prudente (SP) neste sábado (1º). Confira os locais abaixo!

A ação, que acontece das 7h às 17h, será iniciada na Cohab e seguirá para o Parque Residencial Servantes 1 e 2, além do Jardim Ouro Verde, Jardim Balneário, Jardim Everest, Jardim Barcelona e, por fim, o Jardim América.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal, as equipes do mutirão estão “retornando aos bairros citados, sendo que alguns já trabalharam no último sábado (25), para terminar esse setor e concluir a retirada dos entulhos nos locais”.

O objetivo do mutirão é recolher materiais que não têm utilidade e outros que possam acumular água.

“As frentes de trabalho estarão percorrendo os bairros com apoio de caminhões e equipes para limpeza dos locais”, concluiu.

Veja bairros onde mutirão de limpeza cata-treco passará neste sábado (1º), em Presidente Prudente (SP)

Orientações

O diretor administrativo da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco), Valdecir Vieira, deu orientações aos moradores que queiram participar do mutirão

“Logo pela manhã, sabendo que vai ter a Prudenco recolhendo esses materiais inservíveis, que eles [moradores] já coloquem [os objetos] na calçada. É interessante que as pessoas colaborem. Depois que houver o recolhimento, não coloquem mais na calçada, aguardem um novo aviso para que o material possa ser recolhido”. explicou Vieira à TV Fronteira.

Ainda de acordo com Valdecir, são considerados materiais inservíveis: “colchões, armários e diversos materiais que possam ser disponibilizados”.

“O que não deve ser colocado na calçada e, se colocado, a Prudenco não recolhe, são os materiais de construção civil. Esses materiais nós não recolhemos, nós disponibilizamos os ecopontos para que possa ser feito o descarte”, completou o diretor administrativo.

