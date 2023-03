Mutirão de limpeza ‘cata-treco’ percorre bairros da zona oeste de Presidente Prudente neste sábado

Ação de combate à dengue já recolheu cerca de 470 toneladas de materiais inservíveis desde janeiro de 2023. Mutirão de limpeza cata-treco passa por bairros de Presidente Prudente (SP) neste sábado (25)

Cedida

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP) realiza, neste sábado (25), um mutirão de limpeza com caminhões cata-treco, desta vez, nos bairros Servantes I e II, Jardim Ouro Verde, Jardim Balneário, Jardim Everest e Cohab.

O mutirão é uma parceria entre a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) e a Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco).

Móveis velhos e colchões são alguns dos exemplos de materiais inservíveis que serão recolhidos. Restos de construção civil, por sua vez, não são recolhidos nos mutirões, pois este tipo de material possui uma destinação diferente, por meio de caçamba.

Com foco no combate à dengue, as equipes já recolheram cerca de 470 toneladas de materiais inservíveis, considerando desde a primeira edição, que foi em janeiro de 2023.

Também no sábado (25), às 9h30, com concentração na Praça 9 de Julho, a VEM promove uma ação educativa por meio de uma mobilização na área central da cidade.

O evento contará com passeata no calçadão da Rua Nicolau Maffei, que terá a participação do Grupo de Escoteiros Guaporé, Rotary Sul e Jovens do Rotaract e Coordenadoria do Idoso.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla