Mutirão de limpeza com caminhões de cata-treco chega à zona oeste de Presidente Prudente; VEJA BAIRROS

Ação, que já recolheu aproximadamente 250 toneladas de entulhos, acontecerá neste sábado (4) nos jardins Jequitibás 1 e 2, no Jardim Monte Alto e no Parque Cedral, das 8h às 15h. Mutirão de limpeza com caminhões cata-treco chega à zona oeste de Presidente Prudente (SP) neste sábado (4)

Cedida/Prudenco

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP) realiza, neste sábado (4), mais um mutirão de limpeza com caminhões cata-treco, desta vez, nos bairros jardins Jequitibás 1 e 2, Jardim Monte Alto e Parque Cedral, na zona oeste da cidade.

Com foco no combate à dengue, a ação ocorrerá das 8h às 15h, recolhendo objetos inservíveis como sofás velhos, colchões, guarda-roupas, eletrodomésticos e pneus, entre outros itens que estejam depositados em calçadas, canteiros centrais e terrenos vazios.

Conforme a Prefeitura, os moradores dos bairros serão comunicados previamente sobre a limpeza por um carro de som. Durante o mutirão, não são recolhidos restos de materiais de construção, já que “este tipo de material possui uma destinação diferente, por meio de caçamba”.

Até o momento, os mutirões de cata-treco já recolheram aproximadamente 250 toneladas de entulhos, considerando todas as edições, que foram iniciadas em 13 de janeiro de 2023.

Mutirão de limpeza com caminhões cata-treco chega à zona oeste de Presidente Prudente (SP) neste sábado (4)

Cedida/Prudenco

VEJA MAIS:

Presidente Prudente confirma segunda morte por dengue neste ano e número de infectados sobe para 1.590

Com 1.136 casos confirmados de dengue, Presidente Prudente decreta situação de emergência em saúde pública

Conforme o balanço da Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), Presidente Prudente contabiliza 2.058 casos positivos de dengue neste ano e 857 casos descartados, além de três óbitos causados pela doença.

O mutirão de limpeza tem o apoio das secretarias municipais de Saúde (Sesau), de Obras e Serviços Públicos (Sosp) e de Meio Ambiente (Semea), além da VEM e da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco).

Mutirão de limpeza com caminhões cata-treco chega à zona oeste de Presidente Prudente (SP) neste sábado (4)

Cedida/Prudenco

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo