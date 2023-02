Mutirão de limpeza na orla das praias e nos mirantes é realizado em Guarujá, SP

Serviços se estenderão durante essa semana e estão previstos para começar às 9h pela Praia da Enseada, e vão contemplar, entre outras praças, a Horácio Lafer. Mutirão de limpeza será realizado na orla das praia e mirantes de Guarujá

A Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, vai realizar um mutirão de limpeza na orla das praias da cidade. Os serviços iniciam nesta segunda-feira (13) e devem se estender até o final da semana.

Serão realizados o corte do mato e de pequenas plantas, a varrição dos calçadões públicos e a lavagem dos mirantes do Morro do Maluf e das Galhetas.

Os serviços, que se estenderão durante a semana, estão previstos para começar às 9h pela Praia da Enseada, e vão contemplar também às praias de Pitangueiras, Astúrias, Tombo e Guaiúba.

As ações serão executadas pela Secretaria de Operações Urbanas (Seurb), com o apoio da Secretaria de Turismo (Setur).

Mirantes

O mutirão de limpeza também será reforçado nos mirantes, principais atrativos turísticos da Cidade. Os trabalhos devem começar, nesses equipamentos, até quarta-feira (15).

Equipes da Secretaria de Operações Urbanas, com o auxílio de um caminhão com hidrojato, realizarão a limpeza do piso e parapeito de vidro do Mirante das Galhetas, além de limpeza geral no Mirante da Campina. Ambos os locais receberão tratamento na parte do gramado com serviços de corte e reparos gerais.

