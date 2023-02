Mutirão de recolhimento de lixo percorre neste sábado bairros da zona oeste de Presidente Prudente; VEJA LISTA

Funcionários da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco) irão coletar móveis velhos, eletrodomésticos em desuso e madeiras. Resíduos de construção não serão recolhidos. Mutirão percorre bairros de Presidente Prudente (SP) para recolher lixo

Um mutirão de recolhimento de lixo percorrerá neste sábado (11), das 8h às 15h, os bairros Jardim Santa Eliza, Jardim São Geraldo, Jardim Mediterrâneo, Residencial Funada e Residencial Greenville, na zona oeste de Presidente Prudente (SP).

Os funcionários da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco) recolherão móveis velhos, eletrodomésticos em desuso e madeiras.

Resíduos de materiais de construção não serão recolhidos pelo mutirão.

Desde o início deste ano, as quatro operações já realizadas em diferentes regiões da cidade, sempre aos fins de semana, coletaram quase 88 toneladas de lixo.

Segundo a Prefeitura, os mutirões foram intensificados neste período chuvoso do verão para coibir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

