Mutirão para regularização de propriedades rurais acontece nesta quarta-feira, na Casa da Agricultura, em Iepê

Cadastramento evita restrições, por exemplo, na hora de solicitar e renovar empréstimos, na regularização ou transferência do imóvel junto aos cartórios. Mutirão do Cadastro Ambiental Rural acontece nesta quarta-feira, em Iepê (SP)

Ivo Capeloti

A Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo irá realizar, nesta quarta-feira (1º), o mutirão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), na Casa da Agricultura de Iepê (SP).

O CAR é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. O Estado de São Paulo avançou rapidamente com a análise e validação do CAR e, em 2023, atingiu a marca de 407 mil cadastros processados (100% do total de cadastros ativos).

O cadastramento, que é a regularização da propriedade, evita restrições, por exemplo, na hora de solicitar e renovar empréstimos, na regularização ou transferência do imóvel junto aos cartórios.

Durante o serviço, técnicos da secretaria, junto com os profissionais da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), estarão no local para orientar o produtor rural para que ele dê o aceite no CAR e receba o endereço eletrônico da propriedade.

Mutirão do Cadastro Ambiental Rural acontece nesta quarta-feira, em Iepê (SP)

Ivo Capeloti

Serviço

A Casa da Agricultura de Iepê fica localizada na Rua São Paulo, 37.

O horário do mutirão será das 10h às 16h. A Casa da Agricultura fica aberta das 8h às 11h e, no período da tarde, das 13h às 17h.

O telefone do local para contato é o (18) 3264-1351.

Mutirão do Cadastro Ambiental Rural acontece nesta quarta-feira, em Iepê (SP)

Ivo Capeloti

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200