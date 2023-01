Mutirões de combate ao Aedes aegypti começam nesta sexta-feira, em Campos, no RJ

Ação ocorrerá todas as sextas-feiras, até 31 de janeiro, em 24 locais diferentes. Confira o calendário dos próximos mutirões. O Centro Controle de Zoonoses (CCZ) de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, promove a partir desta sexta-feira (20), mais mutirões no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, que transmitem a dengue, zika e chikungunya. Serão 24 localidades atendidas, começando pelo Parque Zuza Mota, São Clemente e Campo Limpo.

A ação será realizada com foco na orientação à população, limpeza para retirada de possíveis criadouros do mosquito e intensificação das visitas domiciliares.

Em relação ao resultado do primeiro Levantamento de Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2023, que apontou índice de 5,2%, o CCZ esclareceu que o aumento de casos não foi encarado como uma surpresa, já que a combinação de sol e chuva favorece a proliferação do mosquito. Se comparado com o LIRAa realizado em janeiro de 2022, o índice foi de 5,4%.

Em outubro, quando foi realizado o último levantamento de 2022, Campos apresentou um percentual de 2,8%.

“Fizemos um cronograma de mutirões para intensificar o combate aos focos do mosquito nos bairros com risco alto para infestação. As ações serão realizadas às sextas-feiras como já vínhamos fazendo, para que o serviço chegue a todos os locais que necessitam de maior atenção nesse momento”, explicou o coordenador do Programa Municipal de Vetores, Claudemir Barcelos.

Ele ressaltou que o trabalho de porta em porta dos Agentes de Combate às Endemias não vai parar e que a ação é complementar, ou seja, ocorre em paralelo com as demandas diárias dos agentes.

Confira o cronograma dos próximos mutirões:

20/01 – Parque Zuza Mota, São Clemente e Campo Limpo

27/01 – Parque São Matheus, São Salvador e Goitacazes

03/02 – Pecuária, Dr. Beda, Lapa e Presidente Juscelino

10/02 – Parque Bela Vista e Tapera

17/02 – Penha

24/02 – São José e Parque XV de Novembro

03/03 – Donana e Parque Esplanada

10/03 – Ururaí e Turf Club

17/03 – Parque Vista Alegre, Califórnia e Ponta da Lama

24/03 – Parque Corrientes

31/03 – Centro

