mutuo-all’80-per-cento:-aumenta-la-richiesta-tra-le-giovani-coppie

Il mutuo all’80 per cento è un prodotto creditizio il cui ricorso è in nettissimo aumento negli ultimi anni, come mostrano le analisi del settore bancario. Le ragioni di questo incremento possono essere individuate nella natura stessa di questa forma di credito che permette anche a chi non dispone di un capitale elevato di poter affrontare la spesa necessaria per acquistare un immobile. Una possibilità che apre molto spesso le porte della prima casa anche ai giovani che al giorno d’oggi spesso lavorano con forme di lavoro atipico.

Un massimo di 4/5 dei fondi necessari

Grazie ad un mutuo all’80 per cento le persone possono ottenere dei finanziamenti tali da coprire fino ad un massimo di 4/5 dei fondi necessari per acquistare un immobile e restituire poi questo capitale nel corso degli anni. Ovviamente anche questo finanziamento è soggetto alle norme stringenti delle direttive della Banca d’Italia, che regola tutti i prodotti creditizi tutelando così debitori e creditori. Questo specifico mutuo ha sempre un arco temporale di restituzione che va oltre i 5 anni; ma molto spesso può arrivare fino a 35 o anche 40 anni; in modo da rendere più leggera la rata mensile.

La soglia numerica dell’80 per cento è riferita al “loan to value”, cioè al rapporto che intercorre tra il valore dell’immobile e l’ammontare del credito elargito. Di conseguenza questo specifico mutuo non può superare la soglia dell’80% del valore dell’immobile. Giusto per semplificazione, quindi ad esempio, una coppia che volesse acquistare un immobile del valore di 200 mila euro, attraverso un mutuo all’80% potrebbe ottenere fino ad un massimo di 160 mila euro per l’acquisto.

Iter per la concessione del mutuo all’80 per cento

Innanzitutto, a richiedere un mutuo all’80 per cento sono, soprattutto, le giovani coppie, poiché si tratta di una tipologia di finanziamento per cui vengono richieste meno garanzie rispetto ad altri prestiti e il suo iter è piuttosto semplice. Inoltre questo mutuo ha maggiori possibilità di concessione, oltre a prevedere una vasta offerta nel mercato bancario e ha anche dei tassi più contenuti rispetto a mutui che coprono percentuali maggiori.

L’iter per la concessione del mutuo prevede che un perito tecnico autorizzato dalla banca effettui una perizia dell’immobile per cui viene richiesto il mutuo. Il valore risultante dalla perizia viene poi comparato con il prezzo di vendita e solitamente quello tra i due che risulta inferiore è quello su cui viene calcolata la soglia massima dell’80 per cento. Per rientrare quindi nelle regole necessarie per la concessione di questo specifico mutuo è necessario che i richiedenti abbiano la possibilità di sostenere in autonomia almeno il 20% della spesa.

Il mutuo assume dei costi inferiori

In questo modo il mutuo assume dei costi inferiori, rispetto ad uno elargito per sostenere una spesa superiore all’80 per cento del valore dell’immobile. Il procedimento per l’ottenimento del mutuo prevede quindi prima di tutto la necessità di individuare la banca o l’istituto di credito a cui i richiedenti intendono rivolgersi, magari dopo aver valutato vari preventivi.

Dopo questo passaggio e aver poi fatto richiesta ufficiale, fornendo i dati necessari per identificare l’immobile che sarà soggetto all’acquisto; il perito incaricato dalla banca procederà ad effettuare una valutazione. Una volta pronta la perizia sarà possibile per la banca definire il Loan to Value, ovvero il rapporto tra l’importo finanziabile con il mutuo e il prezzo d’acquisto. Questo valore è appunto sempre espresso in percentuale e per questo specifico mutuo deve essere inferiore all’80%.

Requisiti per la concessione del mutuo

In generale i mutui possono essere di tipo fondiario o ipotecari. La prima tipologia ha dei tassi d’interesse più bassi perché finalizzata all’acquisto della prima casa o alla ristrutturazione di un immobile abitato da un nucleo familiare in qualità di abitazione principale. La forma ipotecaria, come dice il nome stesso prevedono che l’immobile acquistato sia sottoposto ad ipoteca, fino al termine delle rate di restituzione del mutuo. I mutui all’80 per cento rientrano in quest’ultima casistica e questo permette alle banche di ottenere ampie garanzie aggiuntive.

I requisiti necessari per ottenere un mutuo all’80% solitamente sono:

Essere maggiorenni .

. Avere la nazionalità italiana.

Per gli stranieri, lavorare in Italia da almeno tre anni e avere un contratto a tempo indeterminato.

Disporre di un reddito fisso sufficiente per la richiesta.

sufficiente per la richiesta. L’acquisto della casa deve essere reputato idoneo.

Il reddito deve essere ovviamente considerato tale da permettere ai richiedenti di assolvere alla necessaria restituzione del mutuo nel corso degli anni e per questo viene valutato dalla banca. La durata della rata può variare a seconda del capitale erogato e dell’età dei richiedenti. Ad esempio gli over 65 possono ricevere questo mutuo ma beneficiando di una durata massima di 15 anni. Infine l’idoneità dell’acquisto dipende dalla cifra richiesta dal venditore che non deve ovviamente essere reputata “fuori mercato”.

