myrta-merlino-senza-freni-“io-e-marco-tardelli-se-non-ci-…-“

Myrta Merlino è una delle conduttrici più in voga degli ultimi anni e su questo non sembra esserci alcun dubbio. L’abbiamo vista recentemente al comando di una trasmissione molto importante andata in onda su Rai Radio 2. E’ dunque, una giornalista, ma anche autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana. Da circa cinque anni, la conduttrice sta insieme a Marco Tardelli ed i due sembrano essere molto innamorati proprio come il primo giorno. Di questa storia la stessa ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice e giornalista?

Myrta Merlino e l’amore per Marco Tardelli

La storia tra Myrta Merlino e Marco Tardelli è iniziata sostanzialmente 5 anni fa ed esattamente nel 2017 e dura ancora oggi e soprattutto va a gonfie vele. Lui ha 66 anni, mentre lei ne ha 52 ma la differenza di età non è mai stata un problema. Nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi, la conduttrice de La7 ha voluto parlare di questa storia d’amore con Marco Tardelli, confessando quindi che l’uomo è riuscito a regalarle una pace che non aveva ed anche tanta serenità.

Le dichiarazioni della conduttrice sul suo compagno Marco

“L’amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata“. Queste le parole dichiarate ancora dalla conduttrice, la quale ha voluto far capire quanto sia grande l’amore che la lega a Marco. Il loro sembrerebbe essere stato un amore piuttosto importante nato anche in brevissimo tempo, visto che nel giro di 48 ore lui si è trasferito a casa della conduttrice. Pare che addirittura non riescano a stare lontani l’uno dall’altro e per questo, quando si trovano a stare distanti per motivi di lavoro, soffrono molto. «Ho fatto un mese e mezzo andando in onda sei giorni su sette: stavo impazzendo Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco. Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci». Queste ancora le dichiarazioni rilasciate ad Oggi, da Myrta, la quale tra l’altro pare non avesse mai parlato in questo modo prima di adesso.

L’ex compagno di Myrta ed i suoi figli

In passato la conduttrice è stata legata per diverso tempo a Domenico Arcuri il noto Commissario straordinario dell’ emergenza covid-19. Da questa relazione è nata anche una figlia di nome Caterina. In realtà però la Merlino è anche mamma che altri due figli ovvero Pietro e Giulio Tucci due gemelli nati da una precedente storia d’amore. Adesso, invece come già abbiamo avuto modo di anticipare, da circa 5 anni sta insieme all’ ex calciatore della Juventus Marco Tardelli.