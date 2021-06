myrta-merlino-si-sbottona-su-marco-tardelli-“non-posso-rinunciarci”

Myrta Merlino e Marco Tardelli: come stanno le cose tra loro? La loro storia d’amore continua o ci sono delle ricadute? I dettagli.

Myrta Merlino, la conduttrice di Che aria che tira, non ha resistito ed ha voluto rivelare delle dichiarazioni sull’uomo della sua vita, Marco Tardelli. La donna, dopo una stagione lavorativa molto piena, si concede una pausa e si lascia andare a cuore aperto nel corso di un’intervista che ha fatto molto discutere.

Per lei l’amore e la famiglia vengono prima di ogni cosa, anche della carriera che in ogni caso non è mancata nella sua vita ed ha sempre avuto un posto speciale.

Myrta Merlino: l’amore incondizionato per suo marito

L’intervista di cui tutti parlano è stata pubblicata dal settimanale Oggi, la conduttrice si è rivelata e non ha perso occasione di dedicare del tempo a suo marito che ama alla follia.

Nel corso della conversazione ha affermato che

L’amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata.

Ha poi spiegato che il lavoro la porta lontano dalla famiglia e lei non ce la fa a staccare dal suo amore

Non posso rinunciarci. Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo ‘finché morte non ci separi senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni.

L’uomo era già innamorato della Merlino da quindici anni ma non si era mai fatto avanti poiché sposata. Oggi, invece, sono complici e l’uno sempre accanto all’altro. Non possono più stare lontani e il tempo insieme non basta mai, sembrano due adolescenti con trent’anni di più.