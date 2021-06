Myss Keta, qual è il suo vero nome e perchè porta la maschera

Myss Keta, ecco qual è il vero nome della cantante! Sapete perchè porta la maschera? Vi sveliamo tutte le curiosità sulla cantante.

Sapete il vero nome di Myss Keta? (fonte foto Instagram)

Myss Keta è la concorrente di Celebrity Hunted 2 in coppia con la sua amica Elodie. Le due donne famose nel panorama musicale italiano stanno scappando dai cacciatori che studiano ogni singolo loro movimento. Ma se Elodie ormai è ben nota a tutti, cosa sappiamo invece su Myss Keta? Oltre alle sue canzoni come Le ragazze di Porta Venezia, Milano Sushi & Coca, etc…non abbiamo altre info! Ci sono dei dettagli sulla donna totalmente sconosciuti: in tanti si chiedono il motivo della sua maschera ed anche qual è il suo vero nome! Beh, per fortuna abbiamo le risposte che cercate!

Myss Keta è la cantante di cui non si sa praticamente nulla, se non la sua voce! Si esibisce o si fa vedere in pubblico solo ed unicamente con il viso coperto: indossa sempre una maschera e degli occhiali! L’unica cosa che sappiamo sul suo aspetto estetico è che è bionda! Ma perchè porta la maschera? “L’anonimato rende liberi, datemi una maschera e vi dirò la verità, è vero. I pagliacci, i giullari di corte.. Erano gli unici che potevano dire la verità, erano gli unici a cui era permesso. Erano gli unici a cui veniva dato voce per le critiche. Io credo che la mia maschera sia in parte legata a questa possibilità” aveva raccontato la donna ospite di Assedio, programma di Daria Bignardi.

Myss Keta inoltre non ha mai rivelato nulla sul suo nome o sulla sua data di nascita. Il suo nome di battesimo però lo conosciamo! L’ha rivelato Tommaso Zorzi durante la sua esperienza al Grande Fratello VIP. L’influencer chiese agli autori di mettere un brano di Myss Keta, ‘Le ragazze di Porta Venezia’. A quel punto, Zelletta ha chiesto a Tommy: “Si chiama Fede lei?”, la replica è stata immediata. “No, Monica”.

Così sappiamo che il suo vero nome è Monica! Riusciremo a scoprire qualcos’altro sul suo conto?