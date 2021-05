Il tocco finale per completare qualsiasi outfit? Pelle luminosa, un velo di rossetto e qualche goccia di profumo. Niente di meglio, quindi, che abbinare direttamente anche creme e makeup ad abiti e accessori di stagione. Dal 5 maggio sarà possibile farlo sull’e-commerce di moda tedesco che, per un mese, ospiterà un corner virtuale dove sarà possibile acquistare i tre beauty brand più esclusivi del momento, La Mer, Frédéric Malle e Kilian Paris. Accessibile esclusivamente ai customers di Austria, Germania, Italia, Olanda e Francia, lo store rappresenta un’occasione unica per rifarsi il look in vista dell’estate. Perché oltre a scarpe e borsette sarà possibile aggiungere al carrello fragranze d’eccezione, preziosi rossetti e lussuosi soin.

Disponibile in esclusiva anche un coffret in edizione limitata, My Theresa x La Mer Beauty Box, che racchiude i quattro prodotti più iconici del brand: la crema The Crème de La Mer e i sieri The Regenerating Serum, The Revitalizing Hydrating Serum e The Lifting Contour Serum. Tutti racchiudono Miracle Broth, il prezioso elisir simbolo della maison, capace di trasformare la pelle.

Yasmine Amber Le Bon sul set

Per celebrare l’evento non potevano mancare due volti simbolo di stile e bellezza. Ecco perché il team di Mytheresa ha invitato la supermodel Yasmin Le Bon a posare insieme alla figlia Amber, Dj e it girl, per uno shooting esclusivo realizzato da Julian Paul, direttore creativo del gigante degli acquisti on-line. Tra un cambio d’abito e l’altro, le due icone fashion hanno raccontato il loro rapporto madre-figlia e persino svelato qualche segreto di bellezza. «Idratare, idratare, idratare: mia madre ha sempre insistito perché nutrissi la mia pelle» racconta Amber «così una volta l’ho presa alla lettera e ho rubato il suo Siero Concentrato di La Mer. Da allora non lo ha più perso di vista!». «Ora però hai una pelle morbidissima» dice Yasmin sorridendo e conclude «così vellutata che fa venire voglia di accarezzarla». Per una pelle perfetta la genetica è importante, certo. Ma lo è altrettanto utilizzare prodotti giusti, performanti e di altissima qualità. Come quelli selezionati per il beauty corner temporaneo di Mytheresa.