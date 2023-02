N° de devedores cresce em Campinas na pandemia, e economista dá dicas para lidar com as dívidas

Segundo a Serasa, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022, o total de inadimplentes na metrópole saltou de 395.925 para 425.091. Campinas e Piracicaba têm aumento no índice de inadimplência na pandemia

O número de moradores de Campinas (SP) com contas atrasadas cresceu durante a pandemia da Covid-19. Dados da Serasa apontam que, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022, o total saiu de 395.925 para 425.091, alta de 7,36%.

Segundo o levantamento obtido pela EPTV, afiliada da TV Globo, após uma queda entre 2019 e 2020, o número de inadimplentes só subiu nos próximos dois anos. Veja:

Dezembro de 2019 – 395.925 inadimplentes

Dezembro de 2020 – 379.616 inadimplentes

Dezembro de 2021 – 400.022 inadimplentes

Dezembro de 2022 – 425.091 inadimplentes

Na visão da Serasa, fatores como inflação, mudanças nos contratos de trabalho, desemprego e ausência de educação financeira.

O que fazer?

Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef), Valdir Augusto de Assunção alerta que, diante da crise, o mais importante é se organizar para pagar as contas.

“Tem que priorizar a necessidade básica de subsistência. As demais dívidas, depois negociá-las e não deixar isso se agigantar, porque depois fica praticamente impagável”, destaca.

Assunção também dá dicas para evitar o endividamento.

“Faça um orçamento, faça um detalhamento de quanto entra, de quanto você ganha por mês, e de quanto você gasta. Faça isso mensalmente, projete para os próximos 12 meses, porque daí você tem tempo de falar: ‘nossa, no mês de julho, estou vendo que vai faltar’. Então já me programo para reduzir determinados gastos daquilo que é possível ou, eventualmente, ter até outros tipos de ganhos.”

