Na 1ª visita oficial ao Oeste Paulista, governador Tarcísio de Freitas faz entrega simbólica de obras em Presidente Prudente

Foram inauguradas quatro pontes, que somaram investimentos de R$ 2,4 milhões, em Alfredo Marcondes (SP), Bilac (SP), Presidente Prudente (SP) e Taciba (SP). Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) em Presidente Prudente (SP) nesta terça-feira (31)

Em sua primeira visita oficial ao Oeste Paulista como governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) participou nesta terça-feira (31) de uma cerimônia simbólica no Teatro Paulo Roberto Lisbôa, no Centro Cultural Matarazzo, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente (SP), para a inauguração de obras públicas realizadas através de convênios entre prefeituras e a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

No mesmo ato simbólico, foram inauguradas obras públicas, que somaram investimentos de R$ 2,4 milhões, sendo elas em:

Alfredo Marcondes (SP),

Bilac (SP),

Presidente Prudente e

Taciba (SP).

Conforme Tarcísio afirmou em entrevista coletiva, as pontes são essenciais para restabelecer a mobilidade e a conectividade dos municípios e também para pessoas que buscam serviços públicos.

“São a entrega de 4 pontes. Essas pontes são essenciais para restabelecer a mobilidade aqui no interior, a conectividade dos municípios na região rural. Então, isso vai fazer a diferença, principalmente, agora nesse período de volta às aulas, num momento que as pessoas precisam levar seus filhos para a escola. Também vai ser fundamental para quem busca saúde, para quem busca serviços públicos”, finalizou o governador de São Paulo.

Vittorio Rienzo