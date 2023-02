Na capital do amendoim, g1 mostra que alimento nasce debaixo da terra e é ‘parça’ da cana-de-açúcar

Série especial do g1, ‘De onde vem o que eu como’ pegou a estrada até Jaboticabal (SP) para mostrar o processo de plantio e colheita e explica o porquê de o alimento ser tão popular na cidade. De onde vem o amendoim

O amendoim é um show de versatilidade, mas não é só isso que o marca. Originário da Bolívia, o “minduim” — como é chamado carinhosamente por algumas pessoas — nasce debaixo da terra, é bem nutritivo, consegue enriquecer o solo e vai bem em pratos doces e salgados.

Tem gente que come amendoim no macarrão, no arroz e até como vitamina, misturando paçoca com leite. Todas essas curiosidades o g1 descobriu em Jaboticabal, cidade do interior paulista e que foi eleita a “capital do Amendoim” em 2018. Assista no vídeo acima.

Saiba mais sobre a cultura do grão

🌱 Plantio: é feito entre os meses de setembro e outubro, enquanto a colheita acontece uma vez por ano: em fevereiro e março. Os produtores revezam o plantio com a cultura da cana-de-açúcar; veja no vídeo acima o porquê de a combinação ter dado tão certo.

🥜Colheita: o processo é todo mecanizado. Ainda no campo, uma primeira máquina puxa a planta da terra para “inverter” os amendoins. Eles ficam no sol por cerca de três dias antes de ir para o beneficiamento. Uma segunda máquina separa o amendoim da planta, fazendo, então, a colheita.

🏭 Beneficiamento: Após sair do campo, eles vão com casca e tudo para a cooperativa, a Coplana. Lá, eles podem ser transformados em amendoins torrados, sem pele e em pasta. Boa parte vai para o mercado externo, para ser consumido em snacks e chocolates, por exemplo.

Onde amendoim é paixão

Apesar do nome (que, bem, lembra uma fruta), Jaboticabal tem forte destaque na produção de amendoim. A cultura vai passando de geração em geração e tem até festival para comemorar esse potencial. Mas o que é o amendoim para quem vive lá?

Conheça a capital do amendoim no ‘De onde vem o que eu como’

Créditos ‘De onde vem o que eu como’:

Coordenação editorial: Luciana de Oliveira

Edição e finalização: Luiz Franco

Narração: Gabriela Gonçalves e Darlan Helder

Reportagem e produção: Darlan Helder

Roteiro: Darlan Helder, Luiz Franco e Iolanda Paz

Coordenação de vídeo: Tatiana Caldas e Mariana Mendicelli

Coordenação de arte: Guilherme Gomes

Direção de arte e ilustrações: Wagner Magalhães, Gabs e Vitória Coelho

Fotografia: Luiz Franco

Motion: Vitória Coelho e Verônica Medeiros

Motorista: Ricardo Barbosa

Agradecimentos: EPTV e g1 São Carlos

🎧 Podcast detalhou a história do amendoim; ouça:

