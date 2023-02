Na escuridão há meses, moradores improvisam lâmpadas no muro para clarear rua na região sul de Palmas

Problema acontece na antiga quadra 1.206 Sul, em Palmas, onde algumas ruas estão na escuridão há cerca de seis meses. Moradores da antiga 1206 Sul reclamam dos postes sem luz

Na escuridão há meses, moradores da antiga quadra 1.206 Sul, em Palmas, tiveram uma ideia. Eles colocaram lâmpadas no muro de uma casa para, pelo menos, ajudar a clarear parte de uma rua. Mas, o problema está longe de resolver. Isso porque várias alamedas estão sem luz. A escuridão incomoda e assusta a comunidade.

Segundo os moradores, a escuridão persiste desde o mês de maio.

“Foi o marido da minha cunhada que colocou [as lâmpadas] no mês de maio e de lá para cá, vem sem iluminação nestes postes da rua. A iluminação é só quando as lâmpadas deles estão acesas”, relatou a diarista Rosimeire Andrade da Silva.

A Prefeitura de Palmas foi questionada pela produção da TV Anhanguera, mas até a publicação desta reportagem, não informou quando o problema será resolvido.

Perto dali, na rua 30, os postes não têm serventia. Isso porque a via também está completamente no escuro. “Acabou e pronto, nunca vieram botar”, lamentou a aposentada Maria de Lourdes Martins.

O problema se estende também para as ruas 19 e 51. São quatro postes com lâmpadas queimadas. “Só promessas, fala que não tem material para trocar, que não tem tempo, fica enrolando, empurrando com a barriga”, contou o soldado Rubenike Ferreira.

Na frente da casa do pedreiro Carlos Alberto Lopes, o poste está sem luz há cerca de quatro meses. Mas, a conta com a taxa de iluminação pública é paga mensalmente.

“Além de nós pagarmos, porque já é um absurdo, e não ter o serviço público correto, se nós atrasarmos, eles cortam dentro de casa”, disse ele.

Uma área de vegetação, no interior da quadra, fica um breu total e o medo de crimes na região, só cresce entre os moradores.

“É muito ruim porque a gente tem medo de acontecer algo ruim com as pessoas porque no escuro eles se escondem”, finalizou a aposentada Maria de Lourdes.

Vito Califano