Na volta às aulas, alunos da rede estadual ficam sem transporte escolar em Ribeirão Preto, SP

Problema afeta principalmente estudantes dos bairros Cristo Redentor e Fazenda da Barra. Estado diz que licitação para regularizar o serviço está em andamento. Alunos da rede estadual estão sem transporte escolar em Ribeirão Preto, SP

Cerca de 1,5 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino em Ribeirão Preto (SP) estão sem transporte escolar para comparecerem às aulas, que começaram na sexta-feira (3). Na manhã desta segunda-feira (6), a Associação de Moradores do Bairro Jardim Cristo Redentor reuniu pais de crianças afetadas para cobrar uma resolução para o problema.

Segundo a Associação, a rede estadual da cidade conta com 83 escolas, que atende aos ensinos fundamental e médio. A maior parte dos alunos desassistidos são dos bairros Cristo Redentor e da Fazenda da Barra, que fica na região do Ribeirão Verde, zona Norte da cidade.

Dárcio Carvalho, motorista e representante da Associação de Moradores do Bairro Jardim Cristo Redentor, conta que tem de percorrer cerca de 50 quilômetros de moto para levar a filha de 12 anos até o colégio onde estuda. “É cansativo demais para ela”, afirma.

O pai conta que além do trabalho que tem sido levar a menina todos os dias na escola, a rotina da adolescente ficou mais puxada: ela levanta às 4h30 para conseguir chegar a tempo na aula. A estudante sai da escola às 12h20, pega dois ônibus para retornar para casa e chega por volta das 15h.

O representante da associação divide a preocupação com outras mães que fazem parte da Associação de Moradores e que estão sem alternativas.

“Tem mãe aqui chorando pra mim, porque estava simplesmente preocupada porque o filho tem 12 anos e nunca andou sozinho. Como você deixa uma criança de 12 anos andando sozinha num coletivo com o mundo do jeito que está hoje?”, questiona o motorista.

Enquanto a homologação do contrato entre Estado e a Sertrans, empresa responsável pelo transporte escolar, não é regularizado, os pais e responsáveis dessas crianças e adolescentes têm apenas duas opções: faltar ao serviço para ficar com os menores ou deixá-los ir e vir sozinhos da escola.

O bairro Cristo Redentor, ao lado do Anel Viário Norte, tem cerca de 400 estudantes com direito ao transporte. A maioria estuda nas escolas estaduais Fábio Barreto, Amélia dos Santos e Francisco Bonfim.

Segundo Carvalho, o bairro Jardim Cristo Redentor, que foi planejado, até o momento, só tem creches para crianças de um a cinco anos e uma escola em construção. “Foi ação da nossa associação que fez a obra sair do papel. Como os alunos aqui não têm escola, a prefeitura, o estado, precisam ceder o transporte”, explica.

Raquel Braga, moradora da Fazenda da Barra, relata o mesmo problema. “Desde sexta-feira, que deu início às aulas nas escolas estaduais, até o momento, nós não temos transporte para transportar nossas crianças”, afirma.

Problema se repete

No início do segundo semestre de 2022, o transporte escolar de crianças que estudam na rede estadual de ensino foi suspenso. Segundo Carvalho, a suspensão durou dez dias até a situação ser normalizada.

Na época, pais e responsáveis relataram ter sido informados às vésperas do retorno às aulas por meio de um comunicado enviado via WhatsApp pelas próprias diretorias das escolas e por responsáveis pelo transporte escolar.

“Pegaram os pais de calça curta. A notícia de que não haveria mais transporte porque eles estavam fazendo uma nova contratação, veio da noite para o dia”, lembra Carvalho. “Como que hoje eles deixaram isso acontecer novamente? Quem são os responsáveis? Essa é a nossa pergunta e eles não nos dão informação”, reclama.

Além do bairro não ter escolas, o representante da associação de moradores também relata que não há pontos de embarque para as crianças. “Não foi feito um projeto com pontos cobertos. As crianças e as mães ficam no relento”, diz. “Essas pessoas ficam aguardando nós, a nossa comunicação com eles. E nós estamos de mãos atadas”.

A falta de previsão para a resolução do problema tem afetado diversas famílias e, principalmente, alunos. “É prejudicial para as crianças porque não é só uma questão educacional e sim, emocional, psicológica. Elas vão dar entrevista e começam a chorar. É muito triste”, afirma Carvalho.

O que diz o estado

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que formaliza nos próximos dias o contrato emergencial para o transporte dos estudantes de Ribeirão Preto.

Segundo a pasta, uma nova licitação para a regularização do serviço já está em andamento. Os alunos poderão acompanhar as aulas pelo Centro de Mídias (CMSP) e não serão computadas faltas nessa primeira semana.

