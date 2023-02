Na volta às aulas, estudantes que utilizam transporte coletivo urbano enfrentam problemas com Passe Social, em Presidente Prudente

À TV Fronteira, pais de alunos relataram que os filhos não conseguem passar pela catraca do ônibus, pois no leitor do cartão aparece uma mensagem dizendo que ele está bloqueado ao uso. Estudantes que utilizam transporte coletivo urbano enfrentam problemas com Passe Social, em Presidente Prudente (SP)

Com o início do ano letivo, estudantes que utilizam o transporte coletivo urbano para se deslocar até as escolas enfrentaram problemas com o Passe Social, nesta segunda-feira (6), em Presidente Prudente (SP).

O benefício concede aos alunos das redes estadual e municipal de ensino da cidade a gratuidade no passe utilizado para acessar as linhas durante o período escolar. No entanto, eles têm enfrentado dificuldades para usar o serviço.

À TV Fronteira, pais de alunos relataram que os filhos não conseguem passar pela catraca do ônibus, pois no leitor do cartão “aparece uma mensagem dizendo que ele está bloqueado ao uso”. Por conta disso, muitos deles não conseguiram ir à escola.

Embora a generosidade de alguns motoristas, que permitiram a entrada de estudantes no veículo pela porta traseira, os responsáveis pelos jovens foram ao terminal urbano da Santa Cecília Turismo Ltda. (Sancetur), nesta terça-feira (7), para entender o que aconteceu.

“Ela [filha] foi à escola ontem, né, foi passar o cartão, aí deu que estava bloqueado. A gente, sem saber de nada, tinha feito o cadastramento tudo certinho lá no Matarazzo, achei que estava tudo certo, mas, quando ela foi para a escola ontem, ela foi passar o cartão e deu bloqueado. Aí o motorista liberou para que ela passasse ontem, né. Ela foi e voltou. Hoje, eu vim aqui para ver o que estava acontecendo com o passe”, informou um pai sobre a situação envolvendo a filha, de 14 anos.

O atendimento foi realizado por senhas e a espera na fila ultrapassou 1h.

Posicionamento

Em nota, a Prefeitura de Presidente Prudente informou que o problema no cartão se deve “provavelmente por conta da falta de validação”. Por isso, é necessário que os estudantes compareçam ao guichê do Sistema de Ônibus Urbano (SOU), conhecido como SOU Prudente, no terminal urbano, para validar o cartão.

Já a SOU Prudente informou que “em caso de não funcionamento do cartão 50%, basta se dirigir diretamente ao guichê da SOU para verificar. Em caso de cartão escolar 100%, quem não renovou o cartão esse ano deve ligar e agendar na Secretaria Municipal de Educação. Se renovou, pode ir direto no guichê”.

O guichê fica na Avenida Brasil, nº 936, na Vila São Jorge, em Presidente Prudente. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

