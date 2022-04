Nabilla enceinte : la star au bout du rouleau hospitalisée après une lourde chute

Nabilla est une ancienne candidate de télé-réalité très appréciée du public. Proche de ses abonnés, elle partage son quotidien avec eux et n’hésite pas à enchaîner les confidences. Mariée avec Thomas Vergara, rencontré lors du tournage d’une télé-réalité, le couple file le parfait amour depuis plusieurs années. Tous deux ont accueilli leur premier enfant le 11 octobre 2019. Il s’agit d’un petit garçon prénommé Milann. Il y a plusieurs semaines, Nabilla a annoncé être enceinte de son second enfant. Depuis, elle enchaîne les mésaventures et notamment ce lundi 11 avril. Sur son compte Snapchat, elle a révélé avoir fait une mauvaise chute. “Ce matin je me suis levée du lit, je suis tombée par terre. J’ai fait une chute de tension donc je suis partie à l’hôpital ce matin pour faire des petits tests et des perfusions de plusieurs choses, dont du fer”, a-t-elle d’abord expliqué avant d’ajouter : “J’en ai un peu ras le bol”. Alors qu’elle approche de la fin de son terme, la jeune femme indique ensuite : “Je dois me reposer mais j’ai l’impression que je ne fais que ça. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire, donc je suis un peu frustrée. Et je n’ai plus d’énergie“, a-t-elle conclu.

Cette annonce a beaucoup inquiété les internautes mais fort heureusement, tout va bien pour la maman et le bébé, qui est en bonne santé. “Plus que sept semaines, on s’accroche“, a-t-elle d’abord affirmé avant d’ajouter : “Je regarde tous les jours combien de jours il me reste. Je n’en peux plus”. Impatiente de faire la connaissance de son second enfant, la jeune femme assure : “Il me faut beaucoup de repos et quand j’aurais mon bébé dans les bras, je pourrai reprendre ma vie de manière un peu ‘normale’. Mais pour l’instant, j’attends“, a-t-elle conclu. Depuis qu’elle a annoncé sa seconde grossesse, Nabilla a été victime de nombreuses mésaventures et séjours à l’hôpital. Le 15 mars dernier, elle avait expliqué avoir ressenti des contractions. “Je ne sais pas trop ce qui s’est passé. J’avais des genres de crampes de contraction, je ne sais pas ce que c’était vraiment”, avait-elle d’abord révélé. Inquiète, elle avait donc rapidement pris rendez-vous chez le médecin. “Demain je vais voir la gynécologue pour savoir ce qu’il se passe car ce n’est pas encore le moment d’accoucher et pourtant j’ai ressenti des genres de contractions”, avait-elle conclu, bouleversée par ce qui venait de lui arriver. Persuadée qu’elle allait accoucher, Nabilla avait pu retrouver son mari et son fils quelques heures plus tard, rassurée que tout aille bien.

Nabilla : pour quand son accouchement est-il prévu ?

Depuis le début de sa grossesse, Nabilla est assez transparente avec ses abonnés. TOutefois, la jeune femme ne souhaite pas en dévoiler trop et le sexe de son second bébé est toujours inconnu tout comme sa date prévue d’accouehemnt. Sur son compte Instagram ce samedi 8 avril, elle a partagé une photo de son ventre arrondi et a profité de cette occasion pour donner une petite précision. “Mon bébé sera gémeaux”, a-t-elle révélé. Une information qui laisse donc penser qu’il devrait naître entre le 21 mai et le 21 juin.

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram

Nabilla © Instagram