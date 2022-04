Nabilla enceinte : pourquoi elle a décidé d’accoucher en France

Le terme approche à grand pas ! Au mois de février dernier, Nabilla avait annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant, fruit de son amour avec Thomas Vergara. “Mon ventre s’arrondit de jour en jour”, avait-elle écrit sur Instagram. Depuis, la jeune femme n’hésite jamais à poster des clichés de l’évolution de sa grossesse sur les réseaux sociaux. Et la maman de Milann, deux ans, entre désormais dans la dernière ligne droite. Son accouchement est en effet prévu pour début juin. Un moment que Nabilla attend avec grande impatience. “Je n’ai pas dormi de la nuit. Je n’ai pas arrêté de bouger. Je ne dors plus”, a-t-elle indiqué sur son compte Snapchat ce samedi 23 avril, avant d’ajouter : “J’ai hâte que la famille soit au complet, qu’on soit tous les quatre, qu’on s’aime et qu’on passe des moments ensemble.” Et pour célébrer cet heureux événement, la famille a prévu de s’envoler pour la France.

Peu de temps après la naissance de Milann, Nabilla et Thomas Vergara sont partis vivre aux Émirats arabes unis, pays où ils se sentent plus en sécurité pour élever leur enfant. Mais pour son prochain accouchement, la jeune femme et sa famille devraient rentrer en France. Ses gynécologues lui ont déjà assuré que, malgré le fait qu’elle soit à huit mois de grossesse, elle n’accoucherait pas prématurément. “J’irai au bout de la grossesse. Je garde les bébés bien au chaud. C’est pour ça qu’il m’autorisent à voyager. Mon col, c’est du béton”, a-t-elle ainsi confié, avant de confirmer qu’ils vont se rendre à Paris “dans pas très longtemps”.

Un accouchement en France pour raisons familiales

Mais pourquoi souhaitent-ils revenir en France ? Nabilla n’a pas évoqué le système de santé français, plus avantageux qu’à Dubaï, mais a assuré qu’elle souhaitait avoir sa famille à ses côtés pour la la naissance de son deuxième enfant. “Je vais être honnête, c’est aussi pour ça que je vais à Paris, c’est que voilà, ma grand-mère, elle peut venir me voir, elle va pouvoir rester des semaines et des semaines avec moi, enfin le maximum en tout cas”, a reconnu la future maman, précisant que ses parents devraient être aussi présents : “Il y a mon papa aussi qui va venir, il est à Genève donc il prend le train. Ma maman aussi, qui est entre Dubaï et Genève. Ces personnes sont tellement importantes pour moi et c’est compliqué de les faire venir à Dubaï.“

Nabilla © Denis Guignebourg

Nabilla © Denis Guignebourg

Nabilla © RACHID BELLAK

Nabilla © VEEREN

Nabilla © VEEREN

Nabilla © Veeren -Christophe Clovis

Nabilla © Denis Guignebourg

Nabilla © RACHID BELLAK

Nabilla © Agence

Nabilla © Veeren -Christophe Clovis

Nabilla © COADIC GUIREC

Nabilla © Veeren -Christophe Clovis