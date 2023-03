Të dielën e 5 marsit në kryeqytetin e Serbisë nacionalistët serbë së bashku me krishterët ortodoksë kanë marshuar kundër planit evropian që është ofruar si zgjidhje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

“Populli i Serbisë që e ndoti këtë tokë me gjak nuk do ta japë Kosovën serbe, sepse Kosova është e shenjtë,” ka thënë Zorica Mojsic nga Beogradi teksa ecte me marshuesit e tjerë, raporton Reuters, përcjellë Dukagjini.

Kisha Ortodokse Serbe kishte organizuar lutjet për Kosovën, të cilat do të zgjasin deri në Pashkë, por nuk e miratoi marshimin dhe klerikët e saj nuk morën pjesë.

Të premten e 3 marsit patriarku i kishës ortodokse serbe Porfirije gjatë një predikim ka thënë se “askush nuk duhet t’i mësojë kishës… çfarë është Kosova… Çlirimi i Kosovës me fjalë është i lehtë”.

Më 27 shkurt, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Vuçiq kanë ranë dakord paraprakisht për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve, por nuk e nënshkruan atë.

Nevojiten më shumë bisedime për zbatimin e paktit dhe të dy liderët pritet të takohen sërish nën kujdesin e Bashkimit Evropian në qytetin buzë liqenit të Ohrit të Maqedonisë së Veriut më 18 mars të vitit 2023.

The post Nacionalistët serbë sëbashku me të krishterët ortodoksë kanë marshuar kundër normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën në Beograd appeared first on Dukagjini.

