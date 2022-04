Nagui : pourquoi l’animateur a dû présenter de plates excuses à une star de la télévision

C’est un jour que Nagui n’est pas prêt d’oublier. Le 10 janvier 1993, l’animateur était invité dans le JT de 20h de France pour faire la promotion de son émission Taratata. Ce jour-là, un autre invité était à ses côtés : Michel Serrault. Ensemble, les deux hommes n’ont pas hésité à tomber la chemise. En effet, dans une séquence devenue culte, l’animateur de N’oubliez pas les paroles et le comédien se sont déshabillés sur le plateau, face aux caméras, finissant sans pantalon, en chaussettes et en caleçon.

Invité dans Les enfants de la télé le 27 mars dernier, Nagui a assisté à la rediffusion de ces images. Le mari de Mélanie Page a ensuite expliqué que le présentateur du JT, Bruno Masure, n’avait que moyennement apprécié ce moment. “C’était le lancement de Taratata le soir-même”, s’est-il d’abord souvenu avant d’ajouter : “Si vous me permettez… Je sais que Bruno Masure nous en a voulu parce que, malheureusement, il avait une mauvaise nouvelle à nous annoncer”. “On lui disait à l’oreillette d’annoncer la mort d’un soldat français à l’étranger. Il a dit deux, trois fois pendant que nous nous déshabillions ‘Je ne peux pas, je ne peux pas…’ On ne savait pas pourquoi il disait ça”, a poursuivi Nagui.

Nagui : “Ça ne s’est pas très bien terminé avec Bruno Masure”

Un moment délicat que Bruno Masure a gardé en travers de la gorge, comme l’a confié l’animateur. “Ça ne s’est pas très bien terminé avec Bruno Masure, mais très bien avec Michel Serrault“, a-t-il indiqué. “On était partis ensemble passer un petit bout de la soirée et j’étais extrêmement fier de faire une impro avec ce grand Monsieur.” Le 24 septembre 2019, dans l’émission Tout le monde veut prendre sa place, Nagui avait souhaité présenté ses excuses au journaliste Bruno Masure, à l’occasion d’une question posée aux candidats concernant cette fameuse séquence de strip-tease en direct : “Je présente mes excuses à Bruno Masure car tout était improvisé.”

