naike-rivelli-fuori-controllo:-baci-in-bocca-alla-maialina-kiara-(video)

La nuova provocazione di Naike Rivelli

Senza ombra di dubbio Naike Rivelli è una donna in grado di far parlar di sé in un modo o nell’altro. Da tempo la figlia di Ornella Muti utilizza il suo profilo Instagram per mettere in mostra il suo meraviglioso corpo, ma anche per fare degli appelli o delle denunce.

L’ultima prodezza social della modella sicuramente sarà destinata a far discutere il popolo del web e tutti coloro che la seguono. in questo caso non c’entra nulla le sue posizioni di yoga totalmente svestita, che ama praticare e mostrare, bensì della sua adorata maialina Kiara, che ormai fa parte della sua grande famiglia a quattro zampe. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. (Continua dopo il video)

La figlia di Ornella Muti bacia la sua maialina Kiara

Chi segue sui social la bella Naike Rivelli sa perfettamente che la maialina Kiara è ormai quasi una presenza fissa nei suoi video postati su Instagram. Nelle ultime ore la figlia di Ornella muti ha colto l’occasione del World Kissing Day proprio per scambiarsi baci con la sua amichetta a quattro zampe.

Nella clip in questione si vede l’attrice ed ex di Yari Carrisi baciarsi in bocca, le labbra sul muso della porcellina, che lascia fare la donna senza scomporsi. Un filmato che come sempre ha diviso i suoi follower a meta: una parte si è scagliata contro la modella dicendo che non è igienico fare del cose del genere. Mentre altri si sono fatti una grassa risata. (Continua dopo il video)

Naike Rivelli senza nulla addosso insieme alla sua maialina

Come accennato prima, non è la prima volta che Naike Rivelli si mostra su Instagram con la sua maialina. Qualche settimana fa, ad esempio, la figlia di Ornella Muti ha fatto un’ennesima provocazione social. Infatti la donna si è mostrata completamente senza veli per sensibilizzare sul tema dell’utilizzo della vera pelle nell’industria fashion.

La modella non aveva nulla addosso, fatta eccezione per le scarpe con il tacco e gli occhiali da sole. Nella foto in questione l’attrice si copriva il décolleté con una mano e le parti intime con una borsa. Insieme a lei la sua porcellina Kiara, che scorrazzava libera sul prato.