Namorada de vítima de atirador em festa beneficente de moto clube se declara em rede social: ‘nossa história não acabou’

Leandro César Pereira, de 41 anos, foi morto por um homem que foi retirado do evento por estar importunando as pessoas. Crime aconteceu no sábado (25) em São Carlos (SP). Milena ao lado do namorado Leandro, que morto em festa de moto clube em São Carlos

Reprodução/Redes Sociais

A namorada de Leandro César Pereira, uma das vítimas do homem que entrou atirando em uma festa beneficente de um moto clube em São Carlos (SP), fez uma publicação nas redes sociais para homenagear e se declarar para o companheiro.

“Não sei o propósito de Deus, estou perdida, mas queria que soubesse que meu amor por você continuará eternamente. Obrigada por tudo, nossa história não acabou, vamos nos encontrar, te amo”, escreveu Milena Paschoal Trova em seu perfil no Facebook.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Ela e Pereira namoravam há quase dois meses e o casal é da cidade de Descalvado (SP). A mulher também estava no evento, no sábado (25), onde aconteceu o crime.

Na publicação feita na rede social, Milena também agradece a forma como Pereira a tratava.

“A ficha não caiu. Estávamos tão felizes, quase dois meses ao seu lado e você me ensinou como uma mulher de verdade deve ser tratada. Me deu amor, carinho, me apoiou em um momento familiar, você simplesmente foi e será o homem mais incrível. Estarei rezando por você, pois Deus já te acolheu. Cuida de mim aí, te amo”, escreveu.

Leandro Pereira e Erick Marcel participavam do um evento que arrecadava gelatinas para o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, quando Thyago Rocha Lavezzo, que havia sido retirado da festa, voltou e atirou contra as vítimas. Os dois morreram no local. Outras duas pessoas foram socorridas para a Santa Casa.

VEJA TAMBÉM:

O QUE SE SABE: Homem que matou 2 e feriu outros 2 foi retirado à força de festa

LUTO: Namorada de vítima de atirador se declara: ‘nossa história não acabou’

VÍTIMAS: Quem são as vítimas de tiroteio em festa beneficente

TIROS EM FESTA: Tiroteio em festa deixa 3 mortos e 2 feridos; PM mata suspeito

O crime

Local onde acontecia festa que terminou com tiroteio com 3 mortos e 2 feridos em São Carlos

Ana Marin/g1

O delegado Gilberto de Aquino disse ao g1 que testemunhas relataram que Lavezzo, que consumia vodka no local, estava importunando pessoas e assediando mulheres. Ele foi retirado à força do estabelecimento e chegou a ficar ferido no supercílio.

Cerca de 40 minutos depois, Lavezzo voltou em um carro, mas estaria usando um capacete de moto. Ele entrou na festa e atirou contra quatro homens que estavam próximos ao bar.

Tiroteio em São Carlos termina com 3 mortos em São Carlos

Ana Marin/g1

Dois homens morreram no local e outros dois foram socorridos para a Santa Casa. Um deles está em estado gravíssimo.

A PM, que já estava no local do evento por conta de uma ocorrência de barulho, atirou contra o suspeito, que morreu no local.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vito Califano