namorado-finge-acidente-de-moto-em-pedido-de-casamento:-‘foi-um-susto’

Pedido inusitado contou com ajuda da Polícia. Familiares e amigos também entraram na brincadeira. Marcos Vinícius simulou um acidente de moto para pedir Larissa em casamento

Arquivo pessoal

Do desespero de um acidente à emoção da surpresa de pedido de casamento. Essa mistura de emoções à flor da pele foi sentida pela maquiadora e designer Larissa Souza Chaves na noite deste sábado (11), em Palmas. O casal combinou de sair no sábado à noite, mas a namorada, agora noiva, mal sabia o que aconteceria.

Minutos antes do pedido, eles foram à casa de uma amiga em comum, que já sabia de tudo. Foi então que o pai de Marcos Vinícius Nunes Barbosa, também como parte do plano, ligou para ele pedindo pra um favor. Depois de alguns minutos, a mãe dele liga para Larissa, perguntando sobre o filho e que havia um acidente na rotatória central do Jardim Aureny IV, próximo onde estavam.

Homem simula acidente para pedir namorada em casamento

‘Eu fiquei desesperada!’

Já nervosa, Larissa saiu com as amigas procurando Marcos Vinícius. Chegando no local do acidente, o desespero aumentou ainda mais. “Eu vi a moto dele, ele deitado. Comecei a chorar, me tremi toda com medo! Me desesperei porque nunca aconteceu uma coisa desse tipo comigo. Eu fiquei chamando ele, mas ele estava desacordado”, relata a maquiadora.

A cena parecia mesmo verdadeira. Rua fechada gente ao redor e até a Polícia Militar no local fazendo o atendimento. Chorando e chamando pelo namorado, que não respondia, Larissa não parava de chorar. Foi quando Marcos tirou o capacete, levantou e se ajoelhou e fez o pedido, acompanhado de uma aliança e um buquê de flores.

Casal está junto há quatro anos

Arquivo pessoal

“Eu desconfiava que ele me pediria em casamento aquele dia, mas nunca que fosse desse jeito né!? A gente já vinha conversando sobre, estava se organizando, mas não assim! Na hora que vi o acidente, nem me passou pela cabeça uma coisa dessa! Foi um susto! Me pegou de surpresa, porque foi um pedido completamente inusitado”, conta a noiva.

A preparação

A idéia de fazer um pedido inusitado como esse não foi de repente. Marcos Vinícius conta que se inspirou em um vídeo que viu há uns anos, de uma pessoa que fez o mesmo em São Paulo. Ele gostou tanto que guardou na memória que, quando fosse pedir a amada em casamento, seria assim.

Mesmo sabendo que seria assim, o planejamento do pedido não foi com tanta antecedência. “Comentei com essa amiga nossa em comum há duas semanas para que ela me ajudasse, chamando a Larissa pra casa dela. Aí combinei com minha mãe pra ela ligar, perguntar de mim e depois falar do acidente”, comenta o vendedor e assistente de farmácia. Além dessa cúmplice, Marcos criou um grupo com outros amigos para contar os planos e chamar todo mundo para participar desse momento único.

Idéia pronta, mas faltava o principal: como simular um acidente? Foi aí que ele entrou em contato com um conhecido policial aposentado. “Consegui conversar no batalhão e eles falaram que se não tivesse nenhuma ocorrência poderia ajudar. Contei a história toda, expliquei a situação e deu certo”, conta Marcos Vinícius.

Larissa e Marcos Vinícius pretendem se casar no final do ano

Arquivo pessoal

E foi um pedido de, literalmente, parar o trânsito. Seguindo um roteiro que parece de novela, com romance, surpresa e o final feliz.

O que era choro de desespero de Larissa, virou choro de emoção. O que era um desmaio de Marcos Vinícius se transformou em olhos marejados de romantismo. A voz que estava até tremendo resumiu na palavra que Marcos mais esperava naquele dia: Sim!

