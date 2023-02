Namoro por 45 anos, ‘divórcio esquecido’ e pedido romântico: militar e artesã se casam em Vinhedo

Incentivados por filhos e netos, Márcia e Edward formalizaram a união em cartório neste sábado (4); pombinhos agora vão curtir a lua de mel na Bahia. Unidos há 45 anos, Edward e Márcia se casaram no civil neste sábado (4), em Vinhedo (SP)

Arquivo pessoal

A cerimônia foi simples, em cartório, mas recheada de amor e com uma bagagem que poucos casais têm. Ao dizerem “sim” um para o outro neste sábado (4), em Vinhedo (SP), a artesã Márcia Visentini, 72 anos, e o militar aposentado Edward Antônio Nicareta Henriques, de 79, formalizaram uma união que já dura 45 anos. Incentivado por filhos e netos, o noivo fez um pedido de casamento romântico, dirigido pela netinha, e teve de resolver um “divórcio esquecido” por décadas para concretizar o sonho.

O casamento que reuniu familiares ocorreu no Cartório de Registro Civil de Vinhedo, e os noivos conversaram com o g1 por telefone. Com lua de mel marcada, os recém-casados agora viajam para a Costa do Sauípe, na Bahia, na primeira viagem de avião da vida do noivo.

Festa de criança

Segundo Márcia, a primeira vez que viu Edward foi em 1978. O encontro ocorreu em uma festa de aniversário do amiguinho de escola do seu filho, que na época tinha 5 anos. Esse amigo era filho de uma prima do furuto companheiro.

“A gente ficou um tempo só passeando, levando as crianças ao Ibirapuera e a gente foi saindo. Quarenta e cinco anos depois, nós estamos aí realizando o casamento”, explica Márcia.

Após dois anos namorando e se encontrando nos fins de semana, passaram a dividir a vida juntos. Moraram em São Paulo (SP), onde nasceram, e depois em São Bernardo (SP), Cachoeirinha (SP) e, há 26 anos se mudaram para Vinhedo (SP). O filho Daniel Visentini Henriques, de 37 anos, e sua família moram em Valinhos (SP).

Após o casamento, Márcia e Edward agora vão sair em lua de mel pela Bahia

Arquivo pessoal

Divórcio ‘esquecido’

Como ambos já foram casados na Igreja Católica, a união foi oficializada somente no civil. Segundo Márcia, ela já era divorciada do primeiro casamento quando conheceu Edward. Ele também estava separado na época, mas ainda não havia se divorciado oficialmente da ex-mulher.

Para poder se casar novamente, Edward precisou então resolver uma questão esquecida por anos. Segundo o casal, a ex-mulher do militar não queria aceitar o divórcio e havia até mantido o nome de casada após a separação física dos dois. O casamento deles durou quatro meses.

“Ele resolveu fazer o divórcio [em 2021], porque era só desquitado. Procurou a ex e aí quando eles conversaram por telefone, ela tava muito doente e pediu para esperar. Depois de um um tempo, ela foi internada, faleceu e ele ficou viúvo”, conta Márcia que, de início, não se preocupava em casar.

“Você teve casamento, eu também tive, então não precisava’”, brinca Márcia. Por outro lado, Edward ressalta que sempre quis casar de novo e “deixar tudo certinho”.

Por ter trabalhado como bombeiro e policial, ele fala de um receio de morrer e deixar problemas para a família.

Pedido romântico

De acordo com Edward, o pedido de casamento ocorreu na casa do filho Daniel, pai de sua neta Olívia. A menina de 5 anos foi quem “dirigiu a cena”, ao intervir no meio do pedido oficial por não achá-lo “suficientemente romântico”.

“Eu estava aqui na sala, aí eu falei: ‘escuta, você quer casar comigo?’ Aí a Olívia disse ‘não vovô, você tem que ser romântico, você tem que ajoelhar na frente dela e pegar o anel’. Então foi feito assim, ajoelhei na frente dela e de todo mundo e pedi ela em casamento”, conta.

Apoiados também pela família do outro filho, Alexandre Portolan Costa, de 50 anos, a cerimônia foi pequena, mas especial. “O Daniel e a Talita foram meus padrinhos, o Alexandre e a esposa dele foram os padrinhos da Márcia”, conta Edward.

Para o futuro, o casal espera aproveitar o tempo juntos e ajudar na rotina dos filhos e netos.

“Eu quero aproveitar, quero sair e ele nunca viajou de avião. Eu já viajei, né? Eu falei pra ele ‘você vai viajar de avião'”, diz a recém-casada.

*Sob supervisão de Fernando Evans

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi