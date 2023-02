Não é não: carnaval tem blitz educativa do MP sobre violência contra mulher em Boa Vista

Campanha ‘MPRR e o Carnaval sem violência’ visa orientar população sobre os tipos de violência praticados contra as mulheres e os canais para denúncia. ‘O respeito às mulheres é a palavra de ordem’, diz promotora coordenadora da ação. ‘Não é Não’: tatuagens temporárias mandam recado contra assédio

O Ministério Público de Roraima (MPRR) promove neste período de carnaval em Boa Vista uma campanha educativa com foco na prevenção à violência doméstica contra a mulher, especialmente nesta época de folia.

A campanha “MPRR e o Carnaval sem violência” inicia neste sábado (18), às 19h, com equipes do MP e Polícia Militar. Agentes vão percorrer pontos estratégicos, onde ocorrerão as festas dos tradicionais blocos de rua, como praça do Bairro Nova Cidade, o palco Aderval da Rocha Ferreira, no Bairro Nova Canaã, a Praça Maria da Penha, no Jóquei Clube, Praça Cabos e Soldados, no Caranã e a Avenida Ville Roy, no bairro Caçari.

A ação é feita em parceria com a Polícia Militar e a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec) e ocorrerá até o dia 22 de fevereiro. A campanha será feita a partir de panfletos e abordagens educativas nos carnavais de Boa Vista sobre os tipos de violência praticados contra as mulheres e os canais para denúncia.

Na oportunidade, serão repassadas informações sobre a Lei Maria da Penha, além da divulgação dos materiais da campanha. A ação é coordenada pela promotora de Justiça de Defesa da Mulher, Lucimara Campaner.

A iniciativa, segundo a promotora, visa alertar a população sobre o que pode configurar atos de assédios e outras abordagens inapropriadas às mulheres.

“Não é porque uma mulher está na folia que isso é passaporte para ser alvo de situações constrangedoras, assim como, o tipo de roupa usada não é desculpa para assédios ou difamações. Vamos lembrar que NÃO É NÃO no Carnaval também. O respeito às mulheres é a palavra de ordem”, ressaltou a Promotora de Justiça.

A campanha tem o apoio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), e está na segunda edição. Além disso, segundo o MP, o trabalho contará com o apoio de motoristas de aplicativo que irão distribuir material informativo para os passageiros.

