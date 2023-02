‘Não é o momento de visitar São Sebastião’, diz prefeitura ao criticar vídeo de homem dançando na praia

Devido às chuvas e deslizamentos do último final de semana, pelo menos 48 pessoas morreram em São Sebastião e milhares ficaram desabrigados ou desalojados. Após mortes por deslizamento, homem dança na praia em São Sebastião

A prefeitura de São Sebastião usou as redes sociais para pedir empatia aos turistas, após ver um homem dançando na praia em meio à tragédia devastadora que atinge a cidade (veja vídeo acima) . Devido às chuvas e deslizamentos do último final de semana, pelo menos 48 pessoas morreram em São Sebastião e milhares ficaram desabrigados ou desalojados.

Nas imagens, é possível ver um helicóptero sobrevoando a área, enquanto um homem de sunga dança na areia. Ele parece estar segurando uma bebida, enquanto rodopia dançando.

O homem dançou próximo de um grupo de pessoas que estavam sentadas debaixo de um guarda-sol, com coolers. O vídeo mostra também que outras barracas e guarda-sóis se acumulam na faixa de areia, com vários banhistas curtindo a praia.

Na postagem, a prefeitura pede por empatia e diz que esse não é o momento de turistas visitarem a cidade.

“Vamos ter empatia! Vamos ter solidariedade! Não é o momento para os turistas visitarem São Sebastião”, informou a prefeitura na publicação.

Na tarde desta quinta-feira (23), a postagem da prefeitura já contava com mais de 9 mil curtidas. Nos comentários, há internautas criticando e apoiando o pedido da prefeitura.

Entre os que apoiaram o pedido por empatia, há internautas classificando a atitude do homem como “lamentável” e “vergonhosa”.

Em outro comentário, uma internauta diz que chorou após ver um outro grupo de turistas festejando, enquanto a cidade se mobilizava para resgatar vítimas.

“Moro em Juquehy e um dia depois da tragédia, teve uma casa alugada na minha rua que fez uma festa de carnaval…eu chorei de tanta tristeza e raiva”, contou.

