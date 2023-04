‘Não é só dor, é um momento de encontro’, diz brasileira vencedora em prêmio mundial de fotografia de parto

Karoline Saadi ganhou edição 2023 da Birth Photography Image Competition em categoria de imagens em preto e branco. Em 2022, fotógrafa de Ribeirão Preto também foi premiada na Fearless Family por mostrar parto humanizado. Fotografia premiada na categoria “best in delivery: black and white” no 13° concurso internacional da IAPBP

O olhar de surpresa e os sorrisos, em um dos momentos mais sublimes da condição humana, foram os protagonistas nas lentes da fotógrafa Karoline Saadi ao retratar uma família diante da chegada de uma criança, logo após o parto realizado em casa.

Assim, a gaúcha e moradora de Ribeirão Preto (SP) foi uma das duas brasileiras a listar entre os vencedores da edição 2023 da Birth Photography Image Competition, um importante reconhecimento em âmbito mundial na fotografia de parto. Ela foi considerada a melhor na categoria voltada para imagens em preto e branco.

“Eu gosto muito da expressão, do sorriso de todos eles porque é também muito alinhado com a humanização do parto, a ideia que você pode nascer sorrindo, que o parto ele não é sofrimento, o parto não é só dor, é um momento de encontro, de felicidade, de potência da mulher”, conta Karoline.

O concurso mundial é realizado há 13 anos pela Associação Internacional de Fotógrafos Profissionais de Parto (IAPBP). Em 2023, foram 24 categorias. Além de Karoline, o Brasil foi representado por Paula Beltrão, a melhor em “Birth in Details” (Nascimento em Detalhes).

A fotografia

A foto de Karoline, intitulada “The Expected Meeting” (O Encontro Esperado, em tradução livre), foi feita no fim de 2022 a convite da própria mãe da criança, que queria realizar um parto domiciliar planejado da menina Amaia.

Ao fazer o registro, ela conta que recorreu ao preto e branco para dar mais ênfase à expressão do rosto das pessoas que apareciam na imagem.

O resultado não poderia ser diferente: uma mistura de surpresa e felicidade na mãe Cinthia e no pai Bruno, a alegria de uma das enfermeiras obstetras e o primeiro encontro da bebê com a irmã mais velha Elis. O nome dado à foto, por sua vez, quis deixar evidente a expectativa em torno daquele momento, esperado por nove meses.

“Escolhi essa fotografia porque ela representa tudo que eu acredito dentro da humanização do nascer”, explica.

Para Karoline, a premiação significa uma validação da posição da fotografia de parto como uma profissão específica e importante, contando a história e divulgando a prática do nascer.

“Quando uma fotografia é premiada, ela vai pra mídia, outras mulheres têm acesso a uma mulher estar ali sorrindo. E eu acredito que possa incentivar mais mulheres a passar por esse processo”, diz a fotógrafa.

Paixão por fotografia

Karoline diz ter se apaixonado pela fotografia por acaso, quando tinha 20 anos e trabalhava como editora de imagem. No início da carreira, chegou a trabalhar em estúdios fotográficos, mas logo percebeu que não era aquilo que queria para a sua vida.

Foi quando estava se estruturando como fotógrafa profissional que ela se aproximou do nicho de fotografia documental de família.

Especializada nele, a fotógrafa já conquistou dezenas de prêmios com suas produções. Em 2019, ela foi indicada ao Golden Lens Awards, prêmio realizado pela Inspiration Photographers e que é considerado o Oscar da fotografia. Em 2022, ela foi a única brasileira premiada na categoria “Photo Story” da Fearless Family.

