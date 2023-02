Não gosta de Carnaval? Veja opções de passeios longe da folia na região de Piracicaba

O g1 preparou uma lista com atrações para os que querem fugir da folia, mas ainda assim aproveitar a emenda de carnaval para descansar e conhecer lugares novos. Imagem aérea do Tanquã

O Carnaval 2023 está prestes a começar e milhares de foliões devem aproveitar os blocos de rua, matinês e festas na região de Piracicaba (SP). Mas para os que não gostam da folia e querem fugir das multidões, há opções de passeios mais tranquilos.

O g1 preparou uma lista com atrações para os que querem fugir da folia, mas ainda assim aproveitar a emenda de carnaval para descansar e conhecer lugares novos com amigos e familiares. As opções são, em sua maioria, passeios na natureza.

Confira abaixo as atrações.

Mini pantanal paulista

Uma das opções para quem busca tranquilidade durante os dias de folia é o Tanquã. Conhecido como mini pantanal paulista, o local é uma Área de Proteção Ambiental (APA) em Piracicaba, em que a principal atração é a natureza.

O Tanquã é aberto ao público diariamente, sem horário específico. É possível realizar passeios de barco, caminhada e observação de aves no local. O Tanquã conta com bares para atendimento do público.



A visitação com atividades pode ser feita com agência de turismo especializada. Para os passeios de barco, a prefeitura orienta que os turistas e moradores agendem com antecedência.

Os passeios de barco duram de 1h a 3h e os valores variam conforme o tempo do passeio, podendo custar R$ 170 a R$ 350, com capacidade de quatro a cinco pessoas por barco. Os valores também variam dependendo do barqueiro contratado.

Endereço: O Tanquã pode ser acessado pela Rodovia Samuel de Castro Neves, próximo ao bairro Ibitiruna.

Horto de Tupi

Outra opção para os amantes da natureza é fazer uma visita ao Horto de Tupi, em Piracicaba. Ele fica aberto diariamente das 7h às 17h. Segundo a prefeitura, o local permite fazer trilhas autoguiadas a pé ou de bicicleta, sem necessidade de monitoria.

Os visitantes também podem usar o campo de futebol, espaço para piqueniques e contemplar a área vasta de natureza. A administração ressalta que a pesca é proibida no local, por conta do período de piracema (até 28 de fevereiro).

Horto de Tupi

O local tem estrutura de banheiros e acessibilidade para pessoas com deficiência.

Endereço: O Horto Florestal de Tupi pode ser acessado pela Rodovia Luis de Queiroz, km 149.

Turismo na zona urbana

Além das duas atrações voltadas para contemplação da natureza na zona rural de Piracicaba, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) informou outros atrativos, na zona urbana, que funcionarão durante o feriado, com exceção da segunda-feira (20):

Trenzinho Turístico: realiza passeio pelos principais pontos turísticos em Piracicaba. Custa R$ 10 por pessoa. A saída é feita em frente ao Casarão do Turismo, das 10h às 18h, e o passeio tem duração de 20 a 30 minutos.

Pedalinho: passeio no lago do Parque da Rua do Porto, com duração de 15 minutos. Custa R$ 8 (1 bilhete), R$ 15 (2 bilhetes) ou R$ 20 (3 bilhetes). Funciona das 9h às 18h.

Pedalinhos no lago do Parque da Rua do Porto, em Piracicaba

Elevador Turístico: fica na ponte Caio Tabajara Esteves de Lima, entre as ruas Renato Wagner e Juscelino Kubistchek de Oliveira, possibilitando a vista do Rio Piracicaba do alto. A entrada é gratuita.

Os demais parques do município também estarão abertos para visitação, caminhada e piqueniques.

Serra do Itaqueri

Em São Pedro (SP), as atrações turísticas vão desde a cidade até a Serra do Itaqueri, com atividades esportivas e na natureza.

Segundo a prefeitura, durante o feriado os moradores e turistas terão como atração o Parque Marcelo Golinelli e Parque do Cristo, ambos no alto da serra, além do Parque Ernesto Baltieri e Parque Maria Angélica. Eles têm espaços para atividades físicas, piquenique e contemplação da natureza.

A cidade conta com outras atividades e turismo de aventura, com atrações pagas. Os valores devem ser consultados diretamente com os responsáveis pelas atrações.

Voo livre em São Pedro

Voo livre: Também há possibilidade de visitar o Parque do Voo Livre, com entrada pela Rodovia Ulisses Guimarães, a 500 metros da Igreja Santo Antônio. O local tem altitude de 900 metros e permite acompanhar os saltos dos praticantes de parapente e asa delta, além de ter uma paisagem deslumbrante.

Rancho da Tirolesa: é possível deslizar em uma tirolesa por 500 metros em meio às montanhas e apreciar a natureza ao redor. Também possui passeio a cavalo. O acesso é pela Rodovia Ulisses Guimarães.

Cascata Dorigon: Outra atração para os amantes da natureza é a cascata Dorigon, que possui queda d’água de 15 metros de altura e piscina natural. Conta com um complexo de chalés, restaurante, piscina e camping. Além de hospedagem, a estrutura tem a possibilidade do day use. O acesso é pela Rodovia João Dorigon, Km 12 – Bairro Santo Antônio

Voo de balão: passeios com duração de cerca de 1h30. O ponto de encontro é na Rodovia SP-304, quilômetro 196, ao lado do posto da Polícia Rodoviária. A recomendação é verificar com antecedência se os passeios estão ocorrendo.

Horto de Limeira

Para os limeirenses, a opção para fugir da folia é visitar o Horto Florestal. O funcionamento é das 8h às 18h. O local tem uma grande área verde com quiosques. O acesso é pela Via Prefeito Jurandyr Paixão de Campos Freire, km 4, s/n – sentido Bairro do Tatu.

