‘Não soa bem’, diz Acirp sobre projeto que reajusta salários de vereadores e 1º escalão da Prefeitura de Ribeirão Preto

Proposta apresentada pela Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores quer aumento de 45% a partir de 2025. Texto veio à tona um dia após audiência que discutiu aumento no número de parlamentares. Câmara de Ribeirão Preto, SP, tem projeto para reajustar salário de vereadores

O coordenador jurídico da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp), Igor Lupino, disse que a entidade é contra o projeto de lei que pretende aumentar os salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores a partir de 1º de janeiro de 2025.

A proposta foi apresentada pela Mesa Diretora da Câmara na quinta-feira (16), um dia após audiência que discutiu o aumento de 22 para 27 parlamentares na cidade. O texto prevê reajuste de 35,56% mais a projeção de inflação de 5,79% em 2023, e de 4% em 2024.

“A gente encara como uma afronta. A situação global da economia global não está boa, e um aumento dessa magnitude não soa bem. Não é o momento”, argumenta o coordenador.

A expectativa é de que o projeto seja votado na próxima sessão da Câmara, na quinta-feira (23). Caso aprovado, os vencimentos passarão para os seguintes valores:

Prefeito de Ribeirão Preto: de R$ 23.054,20 para R$ 34.384,86

Vice-prefeito e secretários municipais: de R$ 11.527,10 para R$ 17.192,43

Vereadores: de R$ 13.809,95 para R$ 20.597,25

À EPTV, afiliada da TV Globo, a assessoria do prefeito Duarte Nogueira (PSDB) disse que ele desconhece o projeto. Já a equipe de comunicação do presidente da Câmara, Franco Ferro (PRTB), afirmou que o vereador está em viagem e não conseguiu contato com ele.

O coordenador jurídico da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, SP, Igor Lupino

Chico Escolano/EPTV

Momento econômico

Para o gestor público Leonardo Terra, a atual conjuntura econômica do país não contribui para o eventual reajuste. Segundo ele, a população ainda colhe os “cacos” da pandemia.

“O Brasil vem saindo de uma situação bem complicada, onde as pessoas, em geral, não têm tido aumento. Acredito que eles deveriam pensar primeiro em recompor todas as perdas da população para, aí sim, pensar no retorno deles próprios. Os gestores públicos são, de certa forma, responsáveis por tudo que acontece com a população”, conta.

O gestor público Leonardo Terra em Ribeirão Preto, SP

Chico Escolano/EPTV

Qual a justificativa

Segundo a Mesa Diretora da Câmara, a justificativa é que o último reajuste foi autorizado em janeiro de 2016 e que a inflação acumulada desde a última revisão é de aproximadamente 45%, calculada pelos índices de preços Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda de acordo com o texto, as remunerações dos cargos do poder Executivo estão “bem abaixo do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), definido como limite remuneratório no serviço público, por força de mandamento constitucional”.

Atualmente, cada ministro do STF recebe R$ 39,3 mil. Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o reajuste parcelado de 18%, que vai elevar o valor para R$ 46,3 mil em fevereiro de 2025.

O que diz a lei

Conforme a Constituição Federal, o reajuste dos valores precisa ser proposto e votado pela Câmara Municipal dos Vereadores e só pode ser autorizado para o próximo mandato, por isso a validade a partir de janeiro de 2025, que é quando assumem os novos eleitos.

O reajuste nos salários do alto escalão do Executivo impacta, ainda, os diretores superintendentes das autarquias municipais e os presidentes das empresas municipais, cujo controle acionário pertença ao município de Ribeirão Preto. O percentual, no entanto, está condicionado à lei e aos estatutos sociais.

Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto, SP

Cedoc/EPTV

