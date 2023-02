‘Não tínhamos conhecimento de que estava funcionando’, diz secretário de Segurança Cidadã de Suzano sobre bar em que laje desabou

Afrânio Evaristo, responsável pela pasta, explica que acompanhamento dos locais interditados na cidade é feito sistematicamente. Laje de bar desabou no sábado e deixou quatro pessoas feridas. Destaques do g1: Teto de bar desaba e deixa feridos em Suzano

Na madrugada de sábado (4), a laje de um bar localizado no Centro de Suzano desabou e quatro pessoas ficaram feridas. De acordo com a Prefeitura, o local estava interditado há um mês. Mesmo assim, o estabelecimento estava em funcionamento quando ocorreu o desabamento. O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo, afirmou que a Prefeitura não sabia que o Privilege Bar estava aberto.

“Não tínhamos conhecimento de que estava funcionando. A gente lida com a boa fé do proprietário do estabelecimento. Ele já foi notificado, ele [bar] estava interditado e não deveria funcionar, justamente a fiscalização tem atuado nesse sentido de pegar essas desobediências aí que acontecem pela cidade. O bar ao lado foi um caso desse”, disse.

Laje de bar de Suzano desabou na madrugada deste sábado

Corpo de Bombeiros/Reprodução

O Privilege Bar anunciou em uma rede social um evento programado para a noite de sexta-feira (6) e, no momento da queda da laje, o local estava em funcionamento.

LEIA TAMBÉM:

Bar de Suzano anunciou evento para noite anterior ao desabamento de laje; Prefeitura afirma que local estava interditado há um mês

Perícia especializada deve ser realizada para identificar causas de desabamento de laje em bar de Suzano

Teto de bar desaba e quatro ficam feridos em Suzano, na Grande SP

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo, explica como é feito o acompanhamento dos locais interditados na cidade.

“A fiscalização, por parte da Prefeitura de Suzano, é feita sistematicamente, com vista a todos os bares e casas noturnas da cidade. Nós intensificamos esse trabalho a partir do início desse ano, em conjunto com a Polícia Militar numa operação denominada ‘Saturação’. A gente aproveita essa parceria com a Polícia Militar e a GCM e já manda as equipes também de Fiscalização de Posturas e de Vigilância Sanitária. Então, inclusive na data do fato, a rua tem vários comércios ali, vários bares, foram fiscalizados e esse estabelecimento estava fechado. Inclusive, nós interditamos um outro bar ao lado, nas proximidades ali desse estabelecimento, e ele estava fechado na hora da fiscalização”.

De acordo com Evaristo, a responsabilidade sobre a condição da estrutura dos prédios de bares e restaurantes é dos engenheiros responsáveis pelas obras. “A parte estrutural do estabelecimento, da edificação, não é fiscalizada. A gente apenas fiscaliza a questão de alvará de funcionamento e o AVCB [Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros] do Corpo de Bombeiros. A questão estrutural é de responsabilidade do proprietário do imóvel, que pode ser ou não o proprietário do bar, e é de responsabilidade do engenheiro que aprovou o projeto junto à Prefeitura”.

O chefe da pasta ainda informou que se um comércio não apresentar o AVCB no prazo dado pela Prefeitura, o espaço é interditado. “Não tenho esse dado sobre os espaços de AVCB com atraso. Porém, no momento da fiscalização, se o local necessita do AVCB, a nossa equipe de Posturas notifica o proprietário pra apresentar esse documento. E se ele não apresenta no tempo hábil lá, o local é interditado”.

Afrânio também contou que denúncias sobre irregularidades em bares, restaurantes e casas noturnas da cidade podem ser realizadas junto à Guarda Civil Municipal. “Telefone 153 da nossa GCM funciona aí 24 horas recebendo denúncias de diversas naturezas. Todas as denúncias de perturbação de sossego são atendidas. E de forma sistemática agora, a partir desse mês, na Operação Saturação, estamos enviando também as equipes de Postura e de Vigilância já pra fazer esse rescaldo”.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

valipomponi